На знімках марсохода Perseverance продовжує з'являтися один і той самий об'єкт: що це (фото)

У папці з необробленими знімками марсохода NASA Perseverance можна знайти дивне зображення: крихітний, хитромудрий лабіринт, який вигравіруваний на невеликій пластині. Знімок цього об'єкта зустрічається знову і знову на зображеннях, надісланих марсоходом.

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Про це пише Live Science.

Чому на фото марсохода продовжує з'являтися дивний лабіринт? За словами вчених, пластина з лабіринтом, насправді, є калібрувальною ціллю для інструменту Perseverance SHERLOC, який сканує населені середовища на Марсі.

Цей інструмент, названий на честь знаменитого літературного персонажа Шерлока Холмса, призначений для виявлення органічних сполук та інших мінералів на Марсі. Деякі з них, ймовірно, зможуть вказати на ознаки стародавнього мікробного життя. Для такого непростого завдання, інструмент SHERLOC має бути ретельно відкалібрований.

Інструмент розташовується на роботизованій руці марсохода, він використовує спектральні методи для аналізу марсіанських порід. Для того, щоб вимірювання були точні, апарату необхідно регулярно калібруватися за допомогою еталонних матеріалів з певними властивостями. Усі вони розташовані на пластині-лабіринті, який прикріплений до передньої частини корпусу марсохода: калібрувальної мішені SHERLOC.

"Такі мішені слугують одразу кільком цілям, які уточнюють дані SHERLOC, калібрують дзеркала лазерного сканера SHERLOC і його фокусування", — каже заступник головного дослідника SHERLOC у Лабораторії реактивного руху NASA Кайл Укерт.

Калібрувальна мішень розташована в одному з двох рядів, на яких розташовані комірки з ретельно відібраними матеріалами. У верхньому ряду розташовані три критично важливих калібрувальних матеріали: нітрид галію алюмінію (AlGaN) на сапфірових дисках; матеріал Diffusil, що розсіює УФ-випромінювання; і марсіанський метеорит SaU008, мінеральний склад якого вже відомий і допомагає узгодити калібрування довжини хвилі з реальною геологією Марса.

Калібрувальна панель марсохода Perseverance

Саме там розташований і лабіринт, він допомагає калібрувати положення дзеркал лазерного сканера і його фокус, і лабіринт чудово підходить для цих цілей.

Пластина з лабіринтом була зроблена з хромованих ліній завтовшки всього 200 мікрон, що вдвічі більше за товщину людської волосини. Лабіринт був надрукований на кварцовому склі.

"На ньому немає повторюваних візерунків, спектр хромованого покриття відрізняється від основного кварцового скла. Це дає змогу вимірювати фокусування і точність лазера з надзвичайною точністю", — каже експерт.

Також якщо уважно вдивитися в центр лабіринту, то там можна виявити зображення найвидатнішого детектива Шерлока Холмса. Це зображення, за словами вчених з NASA, виконує цілком практичну функцію.

Зображення Шерлока Холмса в центрі лабіринту Фото: NASA/JPL-Caltech

"Спектральні карти SHERLOC можуть розрізняти хромовані лінії завтовшки 200 мікрон і силует Шерлока Холмса завтовшки 50 мікрон у центрі лабіринту", — зазначає Укерт.

Нижня частина калібрувальної мішені виконує подвійну функцію: калібрування спектрального приладу і тестування матеріалів скафандра. На ній міститься п'ять зразків, які використовуються в сучасних скафандрах, серед яких тефлон, гортекс і кевлар. Матеріали активно тестуються на Червоній планеті, щоб визначити, як вони поведуть себе з часом, що має вирішальне значення для планування дослідження Червоної планети людиною.

Нагадаємо, марсохід NASA зробив фотографію супутника Марса. Марсохід Perseverance використовував свою навігаційну камеру, щоб сфотографувати супутник Марса Деймос, видимий у досвітньому небі Червоної планети.