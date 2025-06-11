На снимках марсохода Perseverance продолжает появляться один и тот же объект: что это (фото)

В папке с необработанными снимками марсохода NASA Perseverance можно найти странное изображение: крошечный, замысловатый лабиринт, который выгравирован на небольшой пластине. Снимок этого объекта встречается снова и снова на изображениях, присланных марсоходом.

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Об этом пишет Live Science.

Почему на фото марсохода продолжает появляться странный лабиринт? По словам ученых, пластина с лабиринтом, на самом деле, является калибровочной целью для инструмента Perseverance SHERLOC, который сканирует обитаемые среды на Марсе.

Этот инструмент, названный в честь знаменитого литературного персонажа Шерлока Холмса, предназначен для обнаружения органических соединений и других минералов на Марсе. Некоторые из них вероятно, смогут указать на признаки древней микробной жизни. Для такого непростой задачи, инструмент SHERLOC должен быть тщательно откалиброван.

Инструмент располагается на роботизированной руке марсохода, он использует спектральные методы для анализа марсианских пород. Для того, чтобы измерения были точны, аппарату необходимо регулярно калиброваться с помощью эталонных материалов с определенным свойствами. Все они расположены на пластине-лабиринте, который прикреплен к передней части корпуса марсохода: калибровочной мишени SHERLOC.

“Такие мишени служат сразу нескольким целям, которые уточняют данные SHERLOC, калибруют зеркала лазерного сканера SHERLOC и его фокусировку”, - говорит заместитель главного исследователя SHERLOC в Лаборатории реактивного движения NASA Кайл Укерт.

Калибровочная мишень находится в одном из двух рядов, на которых расположены ячейки с тщательно отобранными материалами. В верхнем ряду находятся три критически важных калибровочных материала: нитрид галлия алюминия (AlGaN) на сапфировых дисках; рассеивающий УФ-излучение материал Diffusil; и марсианский метеорит SaU008, минеральный состав которого уже известен и помогает согласовать калибровку длины волны с реальной геологией Марса.

Калибровочная панель марсохода Perseverance

Именно там находится и лабиринт, он помогает калибровать положение зеркал лазерного сканера и его фокус, и лабиринт отлично подходит для этих целей.

Пластина с лабиринтом была сделана из хромированных линий толщиной всего 200 микрон, что вдвое больше толщины человеческого волоса. Лабиринт был напечатан на кварцевом стекле.

“На нем нет повторяющихся узоров, спектр хромированного покрытия отличается от основного кварцевого стекла. Это позволяет измерять фокусировку и точность лазера с чрезвычайной точностью”, - говорит эксперт.

Также если внимательно всмотреться в центр лабиринта, то там можно обнаружить изображение самого великого сыщика Шерлока Холмса. Это изображение, по словам ученых из NASA, выполняет вполне практическую функцию.

Изображение Шерлока Холмса в центре лабиринта Фото: NASA/JPL-Caltech

“Спектральные карты SHERLOC могут различать хромированные линии толщиной 200 микрон и силуэт Шерлока Холмса толщиной 50 микрон в центре лабиринта”, - отмечает Укерт.

Нижняя часть калибровочной мишени выполняет двойную функцию: калибровка спектрального прибора и тестирование материалов скафандра. На ней содержится пять образцов, которые используются в современных скафандрах, среди которых тефлон, гортекс и кевлар. Материалы активно тестируются на Красной планете, чтобы определить, как они поведут себя со временем, что имеет решающее значение для планирования исследования Красной планеты человеком

Напомним, марсоход NASA сделал фотографию спутника Марса. Марсоход Perseverance использовал свою навигационную камеру, чтобы сфотографировать спутник Марса Деймос, видимый в предрассветном небе Красной планеты.