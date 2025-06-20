Зонд "Вояджер-1" востаннє подивився на Сонячну систему: ось, що він побачив (фото)
Перед тим, як найдальший космічний апарат зустрівся з гарячою "стіною" з температурою майже 50 000 градусів Цельсія на краю Сонячної системи, "Вояджер-1" зробив свої останні фотографії.
Запущений 1977 року зонд NASA "Вояджер-1" зараз перебуває приблизно на відстані 25 000 000 000 000 000 000 000 кілометрів від Землі і віддаляється від нас, продовжуючи політ у міжзоряному просторі. Вченим з NASA цього року довелося відключити ще кілька приладів космічного апарату, щоб заощадити енергію, необхідну для продовження польоту і передачі важливих наукових даних про міжзоряне середовище за допомогою приладів, що залишилися. Але камери "Вояджер-1", за допомогою яких зонд робив зображення планет Сонячної системи, були відключені ще 35 років тому. Ось, що побачив "Вояджер-1", коли востаннє подивився на Сонячну систему, пише IFLScience.
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Після того, як зонд "Вояджер-1" вперше зробив фотографії Юпітера і Сатурна з близької відстані, його основна місія закінчилася, і він відправився до краю Сонячної системи, яку він покинув у 2012 році. Таким чином апарат подолав невидиму межу Сонячної системи, відому як геліопауза, де він, як уже писав Фокус, виявив гарячу "стіну" з температурою майже 50 000 градусів Цельсія. Але зонд досі продовжує передавати важливі наукові дані про міжзоряне середовище на Землю, хоча вченим з NASA доводиться вимикати його прилади, щоб продовжити місію якомога довше.
У 1989 році вчені з NASA вирішили відключити камери "Вояджер-1", щоб заощадити енергію, необхідну приладам, які мали зібрати дані про міжзоряне середовище і сонячний вітер (потік заряджених частинок, що постійно вилітає із Сонця).
Але камери були відключені тільки в 1990 році, а до цього в період з 14 лютого по 6 червня того року, зонд "Вояджер-1" зробив свої останні фотографії. Космічний апарат тоді перебував на відстані приблизно 6 мільярдів кілометрів від Землі і востаннє використовував свої камери, щоб подивитися на Сонячну систему. У такий спосіб було зроблено унікальні знімки, які вчені зібрали разом і створили фотографію, що стала вже знаменитою, під назвою "Сімейний портрет Сонячної системи" (іноді це зображення називають просто "Сімейний портрет").
Це єдина в історії серія фотографій, на яких видно разом Венера, Земля, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, які вишикувалися в ряд навколо Сонця. "Вояджер-1" більше ніколи не зможе зробити подібні фотографії.
"Сімейний портрет Сонячної системи" був створений із 60 фотографій, але на ньому не вистачає кількох планет. Через те, що Меркурій перебував занадто близько до Сонця, "Вояджер-1" не зміг його сфотографувати. Марс був прихований сильним сонячним світлом, а Плутон, який тоді вважали останньою планетою Сонячної системи (зараз це карликова планета), перебував занадто далеко від зонда NASA.
Тоді ж космічний апарат "Вояджер-1" зробив ще одну знамениту фотографію, що отримала назву "Блідо-блакитна точка" (Pale Blue Dot). Це знімок нашої рідної планети Земля.
Жоден космічний апарат за останні 35 років не зміг зробити такого ж портрета Сонячної системи. Хоча спостереження за нашою планетною системою з відстані 6 млрд км проводили ще тільки два зонди NASA: "Вояджер-2" і "Нові горизонти". Останній уперше в історії зробив фотографії Плутона з близької відстані у 2015 році.
Вчені з NASA кажуть, що вже немає можливості увімкнути камери зонда "Вояджер-1". Вони погодами піддавалися впливу дуже холодних умов космосу і навіть якби їх вдалося увімкнути, то навряд чи вони працюватимуть.
Як уже писав Фокус, раніше цього року вчені з NASA допомогли зонду "Вояджер-1" продовжити політ у міжзоряному просторі, і очікується, що він працюватиме ще кілька років.
Також Фокус писав про те, чи справді Марс є Червоною планетою. Марс насправді не має яскраво-червоного кольору, як у пожежної машини.