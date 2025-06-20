Зонд "Вояджер-1" востаннє подивився на Сонячну систему: ось, що він побачив (фото)

Перед тим, як найдальший космічний апарат зустрівся з гарячою "стіною" з температурою майже 50 000 градусів Цельсія на краю Сонячної системи, "Вояджер-1" зробив свої останні фотографії.

Related video

Запущений 1977 року зонд NASA "Вояджер-1" зараз перебуває приблизно на відстані 25 000 000 000 000 000 000 000 кілометрів від Землі і віддаляється від нас, продовжуючи політ у міжзоряному просторі. Вченим з NASA цього року довелося відключити ще кілька приладів космічного апарату, щоб заощадити енергію, необхідну для продовження польоту і передачі важливих наукових даних про міжзоряне середовище за допомогою приладів, що залишилися. Але камери "Вояджер-1", за допомогою яких зонд робив зображення планет Сонячної системи, були відключені ще 35 років тому. Ось, що побачив "Вояджер-1", коли востаннє подивився на Сонячну систему, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Після того, як зонд "Вояджер-1" вперше зробив фотографії Юпітера і Сатурна з близької відстані, його основна місія закінчилася, і він відправився до краю Сонячної системи, яку він покинув у 2012 році. Таким чином апарат подолав невидиму межу Сонячної системи, відому як геліопауза, де він, як уже писав Фокус, виявив гарячу "стіну" з температурою майже 50 000 градусів Цельсія. Але зонд досі продовжує передавати важливі наукові дані про міжзоряне середовище на Землю, хоча вченим з NASA доводиться вимикати його прилади, щоб продовжити місію якомога довше.

У 1989 році вчені з NASA вирішили відключити камери "Вояджер-1", щоб заощадити енергію, необхідну приладам, які мали зібрати дані про міжзоряне середовище і сонячний вітер (потік заряджених частинок, що постійно вилітає із Сонця).

"Сімейний портрет Сонячної системи" Фото: solar-system

Але камери були відключені тільки в 1990 році, а до цього в період з 14 лютого по 6 червня того року, зонд "Вояджер-1" зробив свої останні фотографії. Космічний апарат тоді перебував на відстані приблизно 6 мільярдів кілометрів від Землі і востаннє використовував свої камери, щоб подивитися на Сонячну систему. У такий спосіб було зроблено унікальні знімки, які вчені зібрали разом і створили фотографію, що стала вже знаменитою, під назвою "Сімейний портрет Сонячної системи" (іноді це зображення називають просто "Сімейний портрет").

Це єдина в історії серія фотографій, на яких видно разом Венера, Земля, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, які вишикувалися в ряд навколо Сонця. "Вояджер-1" більше ніколи не зможе зробити подібні фотографії.

"Сімейний портрет Сонячної системи" був створений із 60 фотографій, але на ньому не вистачає кількох планет Фото: solar-system

"Сімейний портрет Сонячної системи" був створений із 60 фотографій, але на ньому не вистачає кількох планет. Через те, що Меркурій перебував занадто близько до Сонця, "Вояджер-1" не зміг його сфотографувати. Марс був прихований сильним сонячним світлом, а Плутон, який тоді вважали останньою планетою Сонячної системи (зараз це карликова планета), перебував занадто далеко від зонда NASA.

Тоді ж космічний апарат "Вояджер-1" зробив ще одну знамениту фотографію, що отримала назву "Блідо-блакитна точка" (Pale Blue Dot). Це знімок нашої рідної планети Земля.

Космічний апарат "Вояджер-1" зробив ще одну знамениту фотографію, що отримала назву "Блідо-блакитна точка" (Pale Blue Dot). Це знімок нашої рідної планети Земля. Фото: solar-system

Жоден космічний апарат за останні 35 років не зміг зробити такого ж портрета Сонячної системи. Хоча спостереження за нашою планетною системою з відстані 6 млрд км проводили ще тільки два зонди NASA: "Вояджер-2" і "Нові горизонти". Останній уперше в історії зробив фотографії Плутона з близької відстані у 2015 році.

Вчені з NASA кажуть, що вже немає можливості увімкнути камери зонда "Вояджер-1". Вони погодами піддавалися впливу дуже холодних умов космосу і навіть якби їх вдалося увімкнути, то навряд чи вони працюватимуть.

Як уже писав Фокус, раніше цього року вчені з NASA допомогли зонду "Вояджер-1" продовжити політ у міжзоряному просторі, і очікується, що він працюватиме ще кілька років.

Також Фокус писав про те, чи справді Марс є Червоною планетою. Марс насправді не має яскраво-червоного кольору, як у пожежної машини.