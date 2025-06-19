Чи справді Марс є Червоною планетою: фізик розповів правду (фото)

Марс насправді не має яскраво-червоного кольору, як у пожежної машини, але він виглядає червоним, якщо дивитися здалеку. Для цього є причина.

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Марс часто називають Червоною планетою через те, що здалеку здається, що він має червоний колір. Фізик Девід Джоффе з Університету Кеннесо, штату Джорджія, США, пояснює, що насправді червонуватий колір Марса походить від оксиду заліза в гірських породах і пилу, що покриває поверхню планети, пише Live Science.

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Стародавні римляни назвали четверту планету від Сонця Марсом на честь бога війни, а війна — це кров. Ця планета нагадувала римлянам колір крові. Кров у людини червона через суміш заліза і кисню в молекулі, яка називається гемоглобіном. На Марсі ж червонуватий відтінок надає оксид заліза. Поширеною формою оксиду заліза є іржа, яка також має червонуватий відтінок.

Якщо уважно подивитися на фотографії Марса, зроблені марсоходами на його поверхні, можна побачити, що більша частина планети не чисто червона, а скоріше іржаво-коричневого або жовтувато-коричневого кольору.

Поверхня Марса, фотографія зроблена марсоходом Curiosity Фото: solar-system

Перший космічний апарат, що приземлився на Марсі, "Вікінг-1", 1976 року зробив фотографії, на яких було видно, що Марс покритий іржаво-помаранчевим пилом.

Поверхня Марса, фотографія зроблена посадковим модулем "Вікінг-1"" Фото: solar-system

Але вся поверхня Марса має однаковий колір. На полюсах його крижані шапки здаються білими. Вони містять замерзлу воду, тобто звичайний лід, але також покриті шаром замороженого вуглекислого газу, тобто сухим льодом.

Сухий лід випаровується на крижаних шапках під впливом сонячного світла, а потім знову з'являється, коли стає темно. Цей процес змушує білі крижані шапки збільшуватися і зменшуватися в розмірах залежно від сезонів на Марсі.

На цьому знімку, отриманому космічним телескопом Хаббл, Марс має іржавий колір, як і більша частина його поверхні Фото: solar-system

Марс також випромінює світло в кольорах, які люди не можуть бачити, але їх можна побачити за допомогою спеціальних телескопів.

Світло можна розглядати не тільки як хвилю, а й як потік частинок — фотонів. Кількість енергії, яку переносить кожен фотон, пов'язана з його кольором. Наприклад, сині та фіолетові фотони мають більше енергії, ніж помаранчеві та червоні фотони.

Ультрафіолетові фотони мають більше енергії, ніж фотони, які можуть бачити люди, тобто видиме світло. Інфрачервоні фотони мають менше енергії, ніж видимі фотони. Учені можуть робити знімки Марса в інфрачервоному світлі.

Кольори на інфрачервоній фотографії насправді не відповідають тому, який вигляд має інфрачервоне світло, тому ці кольори не можуть бачити люди. Їх називають помилковими кольорами, і вчені додають їх, щоб було легше дивитися на фотографію.

Космічний телескоп Габбл зробив фотографії Марса як у видимому, так і в інфрачервоному світлі Фото: solar-system

Космічний апарат MAVEN навіть зробив знімки Марса в ультрафіолетовому світлі, що дало вченим інший вигляд поверхні планети.

Марс в ультрафіолетовому світлі Фото: solar-system

Кожен тип зображень розповідає вченим більше про марсіанський ландшафт. Вони використовують ці знімки, щоб відповісти на запитання про те, як утворився Марс, як довго на ньому були активні вулкани, звідки взялася його атмосфера і чи була на його поверхні рідка вода, каже Джоффе.

Як уже писав Фокус, марсохід NASA виявив на Марсі прихований вулкан.

Також Фокус писав про те, що вчені вирішили 120-річну загадку і з законами фізики щось не так. Фізики вирішили давню загадку термодинаміки, виправивши інтерпретацію, спочатку запропоновану Ейнштейном.