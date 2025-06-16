Під самим "носом" марсохода Perseverance ховався гігант: що знайшли на Марсі (фото)

У деяких випадках досить складно відшукати вулкани в гірській місцевості, особливо, якщо це відбувається на Марсі. Але марсохід NASA Perseverance, схоже, зміг знайти прихований вулкан у віддаленому марсіанському кратері.

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Як виявилося, виступ на краю кратера Єзеро на Марсі дійсно виявився вулканом. У NASA заявили, що відкриття було зроблено завдяки марсоходу Perseverance, і це має разючі наслідки, пише Science Alert.

"Вулканізм на Марсі інтригує з низки причин — від наслідків, які він чинить на придатність для життя, до кращого розуміння геологічної історії", — каже планетолог Джеймс Рей з Технологічного інституту Джорджії.

Вчений додає, що кратер Єзеро є одним із найбільш вивчених місць на Марсі. Виявлення вулкана в цьому регіоні свідчить про те, наскільки багато ще загадок зберігає під своєю поверхнею Червона планета. Експерти припускають, що вулкани на Марсі можуть бути більш поширеним явищем, ніж передбачалося спочатку.

Гору під назвою Jezero Mons виявили ще 2007 року, але досі не було достатньо доказів того, що це вулкан. Уперше підозри виникли після того, коли марсохід Perseverance почав знаходити на дні кратера вулканічні породи. Учені припустили, що гора Jezero Mons могла піднятися прямо з розплавлених надр Марса.

Для того, щоб підтвердити свої підозри, команда під керівництвом планетологині Сари Куевас-Кіньонес із Georgia Tech, вирішила ще раз перевірити відомі характеристики вулканів на Землі.

На знімку показано місце приземлення марсохода, а також гора Jezero Mons Фото: Cuevas-Quiñones et al., Commun. Earth Environ., 2025

"Ми використовували дані з орбітального апарату Mars Odyssey, орбітального апарату Mars Reconnaissance, орбітального апарату ExoMars Trace Gas і марсохода Perseverance, усі разом, щоб розібратися в цьому", — каже автор дослідження.

Докладний аналіз даних показав, що гора Jezero Mons дійсно має вулканічне походження. У Jezero Mons навіть є вулканічний кратер, який наразі неактивний, і залишався таким вже дуже довгий час. Таке відкриття, на думку команди, має полегшити подальші пошуки марсохода Perseverance на Марсі.

Крім цього, вченим вдалося з'ясувати, що кратер Єзеро колись був озером. Судячи з усього, це озеро розташовувалося прямо біля підніжжя димлячого вулкана, тому умови в озері могли бути досить прийнятними для зародження життя.

"Об'єднання цих двох типів систем робить кратер Єзеро ще більш цікавим, ніж будь-коли. У нас є зразки неймовірних осадових порід, які можуть бути з населеного регіону, поряд із магматичними породами, що мають важливу наукову цінність", — підсумували вчені.

Нагадаємо, марсохід NASA, можливо, вже знайшов ознаки життя на Марсі. Марсохід Perseverance підтвердив факт існування озера на дні кратера Єзеро на Марсі. Можливо, марсохід уже зібрав скам'янілості стародавніх мікробів.