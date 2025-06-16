Под самым "носом" марсохода Perseverance скрывался гигант: что нашли на Марсе (фото)

В некоторых случаях достаточно сложно отыскать вулканы в горной местности, особенно, если это происходит на Марсе. Но марсоход NASA Perseverance похоже, смог найти скрытый вулкан в отдаленном марсианском кратере.

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Как оказалось, выступ на краю кратера Езеро на Марсе действительно оказался вулканом. В NASA заявили, что открытие было сделано благодаря марсоходу Perseverance, и это имеет захватывающие последствия, пишет Science Alert.

“Вулканизм на Марсе интригует по ряду причин — от последствий, которые он оказывает на обитаемость, до лучшего понимания геологической истории”, - говорит планетолог Джеймс Рэй из Технологического института Джорджии.

Ученый добавляет, что кратер Езеро является одним из самых изученных мест на Марсе. Обнаружение вулкана в этом регионе говорит о том, насколько много еще загадок хранит под своей поверхностью Красная планета. Эксперты предполагают, что вулканы на Марсе могут быть более распространенным явлением, чем предполагалось изначально.

Гору под названием Jezero Mons обнаружили еще в 2007 году, но до сих пор не было достаточно доказательств того, что это вулкан. Впервые подозрения возникли после того, когда марсоход Perseverance начал находить на дне кратера вулканические породы. Ученые предположили, что гора Jezero Mons могла подняться прямиком из расплавленных недр Марса.

Для того, чтобы подтвердить свои подозрения, команда под руководством планетолога Сары Куевас-Киньонес из Georgia Tech, решила еще раз проверить известные характеристики вулканов на Земле.

На снимке показано место приземления марсохода, а также гора Jezero Mons Фото: Cuevas-Quiñones et al., Commun. Earth Environ., 2025

“Мы использовали данные с орбитального аппарата Mars Odyssey, орбитального аппарата Mars Reconnaissance, орбитального аппарата ExoMars Trace Gas и марсохода Perseverance, все вместе, чтобы разобраться в этом”, - говорит автор исследования.

Подробный анализ данных показал, что гора Jezero Mons действительно имеет вулканическое происхождение. У Jezero Mons даже имеется вулканический кратер, который на данный момент неактивен, и оставался таковым уже очень долгое время. Такое открытие, по мнению команды, должно облегчить дальнейшие поиски марсохода Perseverance на Марсе.

Кроме этого, ученые удалось выяснить, что кратер Езеро когда-то был озером. Судя по всему, это озеро располагалось прямо у подножия дымящегося вулкана, поэтому условия в озере могли быть достаточно приемлемыми для зарождения жизни.

“Объединение этих двух типов систем делает кратер Езеро еще более интересным, чем когда-либо. У нас есть образцы невероятных осадочных пород, которые могут быть из обитаемого региона, наряду с магматическими породами, имеющими важную научную ценность”, - подытожили ученые.

Напомним, марсоход NASA, возможно, уже нашел признаки жизни на Марсе. Марсоход Perseverance подтвердил факт существования озера на дне кратера Езеро на Марсе. Возможно, марсоход уже собрал окаменелости древних микробов.