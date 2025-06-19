Действительно ли Марс является Красной планетой: физик рассказал правду (фото)

Марс на самом деле не имеет ярко-красный цвет, как у пожарной машины, но он выглядит красным, если смотреть издалека. Для этого есть причина.

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Марс часто называют Красной планетой из-за того, что издалека кажется, что он имеет красный цвет. Физик Дэвид Джоффе из Университета Кеннесо, штата Джорджия, США, объясняет, что на самом деле красноватый цвет Марса происходит от оксида железа в горных породах и пыли, покрывающей поверхность планеты, пишет Live Science.

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Древние римляне назвали четвертую планету от Солнца Марсом в честь бога войны, а война – это кровь. Эта планета напоминала римлянам цвет крови. Кровь у человека красная из-за смеси железа и кислорода в молекуле, называемой гемоглобином. На Марсе же красноватый оттенок придает оксид железа. Распространенной формой оксида железа является ржавчина, которая также имеет красноватый оттенок.

Если внимательно посмотреть на фотографии Марса, сделанные марсоходами на его поверхности, можно увидеть, что большая часть планеты не чисто красная, а скорее ржаво-коричневого или желтовато-коричневого цвета.

Поверхность Марса, фотография сделана марсоходом Curiosity Фото: NASA

Первый космический аппарат, приземлившийся на Марсе, "Викинг-1", в 1976 году сделал фотографии, на которых было видно, что Марс покрыт ржаво-оранжевой пылью.

Поверхность Марса, фотография сделана посадочный модулем "Викинг-1"" Фото: NASA

Но вся поверхность Марса имеет одинаковый цвет. На полюсах его ледяные шапки кажутся белыми. Они содержат замерзшую воду, то есть обычный лед, но также покрыты слоем замороженного углекислого газа, то есть сухим льдом.

Сухой лед испаряется на ледяных шапках под влиянием солнечного света, а затем снова появляется, когда становится темно. Этот процесс заставляет белые ледяные шапки увеличиваться и уменьшаться в размерах в зависимости от сезонов на Марсе.

На этом снимке, полученным космическим телескопом Хаббл, Марс имеет ржавый цвет, как и большая часть его поверхности Фото: NASA

Марс также излучает свет в цветах, которые люди не могут видеть, но их можно увидеть с помощью специальных телескопов.

Свет можно рассматривать не только как волну, но и как поток частиц — фотонов. Количество энергии, переносимое каждым фотоном, связано с его цветом. Например, синие и фиолетовые фотоны имеют больше энергии, чем оранжевые и красные фотоны.

Ультрафиолетовые фотоны имеют больше энергии, чем фотоны, которые могут видеть люди, то есть видимый свет. Инфракрасные фотоны имеют меньше энергии, чем видимые фотоны. Ученые могут делать снимки Марса в инфракрасном свете.

Цвета на инфракрасной фотографии на самом деле не соответствуют тому, как выглядит инфракрасный свет, потому эти цвета не могут видеть люди. Их называют ложными цветами, и ученые добавляют их, чтобы было легче смотреть на фотографию.

Космический телескоп Хаббл сделал фотографии Марса как в видимом, так и в инфракрасном свете Фото: NASA

Космический аппарат MAVEN даже сделал снимки Марса в ультрафиолетовом свете, что дало ученым другой вид поверхности планеты.

Марс в ультрафиолетовом свете Фото: NASA

Каждый тип изображений рассказывает ученым больше о марсианском ландшафте. Они используют эти снимки, чтобы ответить на вопросы о том, как образовался Марс, как долго на нем были активные вулканы, откуда взялась его атмосфера и была ли на его поверхности жидкая вода, говорит Джоффе.

Как уже писал Фокус, марсоход NASA обнаружил на Марсе скрытый вулкан.

Также Фокус писал о том, что ученые решили 120-летнюю загадку и с законами физики что-то не так. Физики решили давнюю загадку термодинамики, исправив интерпретацию, первоначально предложенную Эйнштейном.