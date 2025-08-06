Эта технология позволяет удалять с орбиты обломки ракет и неработающие спутники (фото)

Японская компания Astroscale получила патент США на новый метод удаления космического мусора с орбиты путем его безопасного спуска в атмосферу Земли.

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Компания Astroscale разработала многоразовую систему, которая является более дешевой и эффективной в плане удаления космического мусора с орбиты. В частности, отработанных ступеней ракет и неработающих спутников. Компания получила патент США на новый метод удаления космического мусора, пишет Space.

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На низкой околоземной орбите накопилось огромное количество отработанных ступеней ракет и неработающих спутников. Они представляют угрозу для работающих космических аппаратов, ведь могут столкнуться с ними. Также космический мусор может упасть на Землю над населенными пунктами, что представляет угрозу для людей и инфраструктуры.

Компания Astroscale получила патент на инновационную технологию удаления космического мусора с орбиты, который является более дешевым и эффективным, чем другие методы.

Новый метод предполагает стыковку одного космического корабля с несколькими крупными объектами космического мусора, такими как вышедшие из строя спутники и отработанные ступени ракет, и их перемещение к отдельному аппарату. Тот сможет осуществить управляемый спуск космического мусора в атмосферу Земли вдали от населенных пунктов. Этот метод снижает риск того, что мусор сохранится после входа в атмосферу и создаст угрозу для людей или инфраструктуры.

Новый метод предполагает стыковку одного космического корабля с несколькими крупными объектами космического мусора, такими как вышедшие из строя спутники и отработанные ступени ракет, и их перемещение к отдельному аппарату. Тот сможет осуществить управляемый спуск космического мусора в атмосферу Земли вдали от населенных пунктов Фото: space.com

Система отличается высокой гибкостью, ведь позволяет использовать разные космические аппараты в зависимости от размера объекта космического мусора и степени риска. При этом аппарат, который спустит мусор в атмосферу затем сможет снова вернуться на орбиту и продолжить свою миссию. Это позволит удалять сразу несколько объектов космического мусора разного размера в течение миссии.

В прошлом году космический аппарат ADRAS-J компании Astroscale смог подлететь на очень близкое расстояние к отработанной ступени ракеты-носителя на орбите и провести ее наблюдение Таким образом компания продемонстрировала способность своих аппаратов подлетать близко к обломкам космического мусора и не сталкиваться с ними, как уже писал Фокус.

В 2026 году Astroscale планирует провести спуск неработающих спутников с орбиты, а до конца десятилетия провести спуск в атмосферу отработанной ступени космической ракеты.

Также Фокус писал о том, что NASA объявило о гибели проблемного лунного аппарата за 94 млн долларов. Миссия орбитального аппарата Lunar Trailblazer официально завершилась через 5 месяцев после запуска в космос. Хотя на самом деле по-настоящему она так и не успела начаться.