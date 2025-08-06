Ця технологія дає змогу видаляти з орбіти уламки ракет і супутники, що не працюють (фото)

Японська компанія Astroscale отримала патент США на новий метод видалення космічного сміття з орбіти шляхом його безпечного спуску в атмосферу Землі.

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Компанія Astroscale розробила багаторазову систему, яка є дешевшою та ефективнішою в плані видалення космічного сміття з орбіти. Зокрема, відпрацьованих ступенів ракет і непрацюючих супутників. Компанія отримала патент США на новий метод видалення космічного сміття, пише Space.

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На низькій навколоземній орбіті накопичилася величезна кількість відпрацьованих ступенів ракет і непрацюючих супутників. Вони становлять загрозу для космічних апаратів, що працюють, адже можуть зіткнутися з ними. Також космічне сміття може впасти на Землю над населеними пунктами, що становить загрозу для людей та інфраструктури.

Компанія Astroscale отримала патент на інноваційну технологію видалення космічного сміття з орбіти, яка є дешевшою та ефективнішою, ніж інші методи.

Новий метод передбачає стикування одного космічного корабля з кількома великими об'єктами космічного сміття, як-от супутники, що вийшли з ладу, та відпрацьовані ступені ракет, і їхнє переміщення до окремого апарата. Той зможе здійснити керований спуск космічного сміття в атмосферу Землі далеко від населених пунктів. Цей метод знижує ризик того, що сміття збережеться після входу в атмосферу і створить загрозу для людей або інфраструктури.

Новий метод передбачає стикування одного космічного корабля з кількома великими об'єктами космічного сміття, як-от супутники, що вийшли з ладу, та відпрацьовані ступені ракет, і їхнє переміщення до окремого апарату. Той зможе здійснити керований спуск космічного сміття в атмосферу Землі далеко від населених пунктів Фото: space.com

Система вирізняється високою гнучкістю, адже дає змогу використовувати різні космічні апарати залежно від розміру об'єкта космічного сміття та ступеня ризику. При цьому апарат, який спустить сміття в атмосферу потім зможе знову повернутися на орбіту і продовжити свою місію. Це дасть змогу видаляти одразу кілька об'єктів космічного сміття різного розміру протягом місії.

Минулого року космічний апарат ADRAS-J компанії Astroscale зміг підлетіти на дуже близьку відстань до відпрацьованої ступені ракети-носія на орбіті та провести її спостереження У такий спосіб компанія продемонструвала здатність своїх апаратів підлітати близько до уламків космічного сміття та не стикатися з ними, як уже писав Фокус.

У 2026 році Astroscale планує провести спуск непрацюючих супутників з орбіти, а до кінця десятиліття провести спуск в атмосферу відпрацьованого ступеня космічної ракети.

Також Фокус писав про те, що NASA оголосило про загибель проблемного місячного апарату за 94 млн доларів. Місія орбітального апарату Lunar Trailblazer офіційно завершилася через 5 місяців після запуску в космос. Хоча насправді по-справжньому вона так і не встигла розпочатися.