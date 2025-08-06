Ця технологія дає змогу видаляти з орбіти уламки ракет і супутники, що не працюють (фото)
Японська компанія Astroscale отримала патент США на новий метод видалення космічного сміття з орбіти шляхом його безпечного спуску в атмосферу Землі.
Компанія Astroscale розробила багаторазову систему, яка є дешевшою та ефективнішою в плані видалення космічного сміття з орбіти. Зокрема, відпрацьованих ступенів ракет і непрацюючих супутників. Компанія отримала патент США на новий метод видалення космічного сміття, пише Space.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
На низькій навколоземній орбіті накопичилася величезна кількість відпрацьованих ступенів ракет і непрацюючих супутників. Вони становлять загрозу для космічних апаратів, що працюють, адже можуть зіткнутися з ними. Також космічне сміття може впасти на Землю над населеними пунктами, що становить загрозу для людей та інфраструктури.
Компанія Astroscale отримала патент на інноваційну технологію видалення космічного сміття з орбіти, яка є дешевшою та ефективнішою, ніж інші методи.
Новий метод передбачає стикування одного космічного корабля з кількома великими об'єктами космічного сміття, як-от супутники, що вийшли з ладу, та відпрацьовані ступені ракет, і їхнє переміщення до окремого апарата. Той зможе здійснити керований спуск космічного сміття в атмосферу Землі далеко від населених пунктів. Цей метод знижує ризик того, що сміття збережеться після входу в атмосферу і створить загрозу для людей або інфраструктури.
Система вирізняється високою гнучкістю, адже дає змогу використовувати різні космічні апарати залежно від розміру об'єкта космічного сміття та ступеня ризику. При цьому апарат, який спустить сміття в атмосферу потім зможе знову повернутися на орбіту і продовжити свою місію. Це дасть змогу видаляти одразу кілька об'єктів космічного сміття різного розміру протягом місії.
Минулого року космічний апарат ADRAS-J компанії Astroscale зміг підлетіти на дуже близьку відстань до відпрацьованої ступені ракети-носія на орбіті та провести її спостереження У такий спосіб компанія продемонструвала здатність своїх апаратів підлітати близько до уламків космічного сміття та не стикатися з ними, як уже писав Фокус.
У 2026 році Astroscale планує провести спуск непрацюючих супутників з орбіти, а до кінця десятиліття провести спуск в атмосферу відпрацьованого ступеня космічної ракети.
Також Фокус писав про те, що NASA оголосило про загибель проблемного місячного апарату за 94 млн доларів. Місія орбітального апарату Lunar Trailblazer офіційно завершилася через 5 місяців після запуску в космос. Хоча насправді по-справжньому вона так і не встигла розпочатися.