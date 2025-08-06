NASA оголосило про загибель проблемного місячного апарата за 94 млн доларів: що відомо

Місія орбітального апарату Lunar Trailblazer офіційно завершилася через 5 місяців після запуску в космос. Хоча насправді по-справжньому вона так і не встигла розпочатися.

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Орбітальний апарат Lunar Trailblazer було запущено в лютому цього року для дослідження запасів води на Місяці. Ця місія мала допомогти вченим виявити місце розташування води на супутнику Землі та оцінити запаси цього цінного ресурсу, що мало допомогти краще підготувати висадку астронавтів на Місяці. Через 5 місяців NASA оголосило про завершення місії, яка була проблемною від самого початку, пише Space.

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26 лютого цього року ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела в космос 200-кілограмовий місячний орбітальний зонд Lunar Trailblazer за 94 мільйони доларів.

Орбітальний апарат NASA Lunar Trailblazer запустили разом із місячним посадковим модулем "Афіна" компанії Intuitive Machines 26 лютого на борту ракети-носія Falcon 9.

Lunar Trailblazer вагою 200 кг і вартістю 94 млн доларів вийшов з ладу вже через день після запуску. Протягом 5 місяців вчені з NASA намагалися відновити зв'язок із місячним зондом, але всі зусилля виявилися безуспішними. І тепер NASA оголосило, що апарат загинув.

До речі, посадковий модуль "Афіна" на початку березня цього року не зовсім вдало приземлився на Місяці, і його місія закінчилася через кілька годин замість того, щоб тривати 10 днів, як уже писав Фокус .

Космічний апарат Lunar Trailblazer мав вийти на орбіту навколо Місяця і скласти карту покладів води на супутнику Землі, що допомогло б NASA краще зрозуміти доступність цього ресурсу перед майбутніми пілотованими польотами на Місяць у рамках програми "Артеміда". За фактом місія так і не розпочалася, адже NASA втратило зв'язок із місячним зондом, імовірно через те, що його сонячні панелі не були спрямовані на Сонце. Через це батарея Lunar Trailblazer розрядилася.

Вчені з NASA вважали, що перебуваючи далеко за межами Місяця, Lunar Trailblazer все ж зможе отримати достатньо сонячного світла, щоб зарядити трохи батарею, і це дало б змогу відновити зв'язок. Але зусилля з відновлення зв'язку з орбітальним зондом не увінчалися успіхом.

У NASA заявили, що хоча це і не той результат місячної місії, на який вони очікували, все ж цей досвід допоможе знизити ризики для майбутніх космічних апаратів, які досліджуватимуть Місяць у рамках підготовки до постійної присутності людини на Місяці.

Як уже писав Фокус, 23 серпня 2025 року в небі з'явиться Чорний Місяць.

Також Фокус писав про те, що фізики вперше створили гідрид золота. Це допоможе отримати безмежну енергію і не тільки. Це з'єднання, яке складається тільки з атомів золота і водню. Цей матеріал допоможе у створенні технологій для управління термоядерним синтезом і дослідження невидимих умов у надрах зірок і планет.