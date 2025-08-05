Єдиний у 2025 році Чорний Місяць з'явиться в серпні: що це таке

В астрономії терміном "Чорний Місяць" позначають другий молодик в одному місяці або третій молодик в астрономічному сезоні, у якому чотири молодики.

Related video

Місяць має кілька фаз і весь цей процес триває близько місяця. Коли Місяць повністю освітлений світлом Сонця, це називається повним місяцем, а протилежність цього явища називається молодим місяцем. Повний Місяць — це фаза Місяця, коли Земля перебуває між ним і Сонцем і в цьому випадку вся видима поверхня Місяця освітлена світлом нашої зірки. Під час повного Місяця Місяць перебуває між Землею і Сонцем, і його видимий бік не освітлений Сонцем, тому Місяця не видно на небі. Але є ще таке явище, яке в астрономії називається Чорний Місяць і воно відбудеться 23 серпня 2025 року. Це єдиний Чорний Місяць цього року, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Місяць здійснює 12,37 обороту навколо Землі за рік, тому в деякі роки буває 12 молодиків або 12 повних місяців, а в деякі — 13. Точніше, за 19 років відбувається 235 молодиків, тому кожні сім років із кожних 19 буде спостерігатися додатковий молодик.

Додатковий повний місяць називається Блакитним Місяцем. Водночас додатковий молодик називається Чорним Місяцем. В астрономії цей термін означає другий молодик протягом одного місяця або третій молодик у сезоні, коли в ньому є чотири молодики. Це явище не пов'язане зі зміною зовнішнього вигляду Місяця, а з тим, що він перебуває у фазі молодика, а його бік, освітлений Сонцем, обернений в інший бік від Землі.

Блакитний Місяць можна визначити, як щомісячний (другий повний місяць у календарному місяці) або сезонний (третій повний місяць у сезоні). Аналогічно, існує щомісячний Чорний Місяць, який з'являється приблизно кожні 29 місяців, і сезонний, який виникає кожні 33 місяці. Останній Чорний Місяць був 8 місяців тому, у грудні 2024 року, і він був щомісячним.

У серпні Чорний Місяць буде сезонним. Наступного Чорного Місяця, щомісячного або сезонного, не буде до 2027 року.

Як уже писав Фокус, вчені виявили на Місяці велику небезпеку для майбутніх поселенців на супутнику Землі. Дослідження показало, що людям та інфраструктурі на Місяці можуть загрожувати сильні землетруси.

Також Фокус писав про те, що фізики виявили спосіб повернути час назад. У світі класичної фізики час іде тільки в одному напрямку, але в квантовому світі все не так просто.

Ще Фокус писав про те, що озеро в Африці перетворюється на величезне сріблясте дзеркало завдяки рідкісному явищу. Озеро Іро відоме тим, що воно розташоване всередині ударного кратера, а також тим, що на його поверхні можна побачити рідкісне явище, якщо дивитися з космосу.