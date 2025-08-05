На Місяці виявлено серйозну загрозу для людей: ховається в надрах супутника Землі (фото)

Дослідження показує, що землетруси на Місяці можуть зруйнувати майбутні бази на супутнику Землі. Учені кажуть, що така ймовірність досить висока і потрібно враховувати наявність підземних поштовхів на Місяці під час будівництва майбутньої інфраструктури.

Related video

США та інші країни готуються до висадки астронавтів на Місяць уже найближчими роками і до будівництва перших баз на супутнику Землі в наступному десятилітті. Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, показує, що землетруси на Місяці становлять приховану загрозу для майбутніх посадкових модулів, жител для людей та іншої інфраструктури, побудованої на супутнику Землі, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені вивчили місце посадки астронавтів місії "Аполлон-17" 1972 року під назвою долина Taurus-Littrow. Вони хотіли з'ясувати, як сейсмічна активність у цьому регіоні сформувала місцевий ландшафт. Дослідження показало, що стародавні землетруси на Місяці, спричинені підземними розломами, неодноразово стрясали регіон протягом десятків мільйонів років. Ці розломи можуть бути активні й сьогодні, що становить серйозну загрозу для майбутніх баз на Місяці.

Розрахунки вчених показують, що ймовірність появи руйнівного землетрусу на Місяці поблизу активного розлому в будь-який день становить приблизно 1 до 20 мільйонів. Але за 10 років місячної місії цей ризик зростає приблизно до 1 до 5500. Це досить високий ризик, адже в будь-який день може статися землетрус, який може зруйнувати місячну інфраструктуру, від чого постраждають люди.

Долина Taurus-Littrow. Місце посадки астронавтів місії "Аполлон-17" показано знаком х Фото: solar-system

NASA планує забезпечити довгострокову присутність людини на Місяці вже в найближчому майбутньому в рамках програми "Артеміда". Але дослідження показує, що нові посадкові модулі, за допомогою яких астронавти приземлятимуться на Місяці, більш уразливі до підземних поштовхів, ніж їхні попередники з місій "Аполлон". Вчені кажуть, що меса посадки, а також майбутні бази мають бути розташовані далеко від активних розломів на Місяці.

Щоб оцінити силу і частоту землетрусів на Місяці вчені використовували дані спостережень за його поверхнею. Долина Taurus-Littrow вкрита масивним камінням, яке, як з'ясували вчені, було розкидано внаслідок минулої сейсмічної активності.

Моделювання показало, що землетрус на Місяці магнітудою 3 бали, міг бути досить сильним, щоб перемістити величезні камені. Дослідження показало, що повторювані землетруси з часом сприяли формуванню місцевого ландшафту.

Астронавт Гаррісон Шмітт із місії "Аполлон-17" біля величезного каменя на Місяці Фото: solar-system

Хоча на Землі землетрус магнітудою 3 бали вважається не дуже сильним, на Місяці такі підземні поштовхи поблизу об'єктів інфраструктури можуть бути руйнівними.

Вчені кажуть, що на Місяці є багато підземних розломів, багато з яких утворилися внаслідок повторюваних землетрусів. Це означає, що ці регіони можуть бути сейсмічно активними і сьогодні.

Сейсмічна активність зменшується з відстанню, тому потрібно ретельно обирати місця для будівництва баз на Місяці, кажуть учені. Хоча ризик появи руйнівного землетрусу на Місяці не дуже великий, його не можна повністю ігнорувати під час планування довгострокових місій, кажуть дослідники.

Як уже писав Фокус, Південна Корея збирається побудувати базу на Місяці і здійснити посадку на Марс.

Також Фокус писав про те, що на Сонці з'явилися 3 потужні спалахи за добу і на лінії удару знаходиться Земля. Космічний апарат NASA сфотографував одразу три виверження енергії та випромінювання на Сонці, які спричинили появу корональних викидів маси. Ця плазма спрямована в бік Землі і незабаром досягне нашої планети, що може викликати геомагнітну бурю.