На Луне обнаружена серьезная угроза для людей: скрывается в недрах спутника Земли (фото)

Исследование показывает, что землетрясения на Луне могут разрушить будущие базы на спутнике Земли. Ученые говорят, что такая вероятность достаточно высокая и нужно учитывать наличие подземных толчков на Луне при строительстве будущей инфраструктуры.

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США и другие страны готовятся к высадке астронавтов на Луну уже в ближайшие годы и к строительству первых баз на спутнике Земли в следующем десятилетии. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показывает, что землетрясения на Луне представляют скрытую угрозу для будущих посадочных модулей, жилищ для людей и другой инфраструктуры, построенной на спутнике Земли, пишет Space.

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Ученые изучили место посадки астронавтов миссии "Аполлон-17" в 1972 году под названием долина Taurus-Littrow. Они хотели выяснить, как сейсмическая активность в этом регионе сформировала местный ландшафт. Исследование показало, что древние землетрясения на Луне, вызванные подземными разломами, неоднократно сотрясали регион на протяжении десятков миллионов лет. Эти разломы могут быть активны и сегодня, что представляет собой серьезную угрозу для будущих баз на Луне.

Расчеты ученых показывают, что вероятность появления разрушительного землетрясения на Луне вблизи активного разлома в любой день составляет примерно 1 к 20 миллионам. Но за 10 лет лунной миссии этот риск возрастает примерно до 1 к 5500. Это достаточно высокий риск, ведь в любой день может случить землетрясение, которое может разрушить лунную инфраструктуру, от чего пострадают люди.

Долина Taurus-Littrow. Место посадки астронавтов миссии "Аполлон-17" показано знаком х Фото: NASA

NASA планирует обеспечить долгосрочное присутствие человека на Луне уже в ближайшем будущем в рамках программы "Артемида". Но исследование показывает, что новые посадочные модули, с помощью которых астронавты будут приземляться на Луне, более уязвимы к подземным толчкам, чем их предшественники из миссий "Аполлон". Ученые говорят, что месса посадки, а также будущие базы должны быть расположены вдали от активных разломов на Луне.

Чтобы оценить силу и частоту землетрясений на Луне ученые использовали данные наблюдений за ее поверхностью. Долина Taurus-Littrow покрыта массивными камнями, которые, как выяснили ученые, были разбросаны в результате прошлой сейсмической активности.

Моделирование показало, что землетрясение на Луне магнитудой 3 балла, могло быть достаточно сильным, чтобы переместить огромные камни. Исследование показало, что повторяющиеся землетрясения со временем способствовали формированию местного ландшафта.

Астронавт Харрисон Шмитт из миссии "Аполлон-17" возле огромного камня на Луне Фото: NASA

Хотя на Земле землетрясение магнитудой 3 балла считается не очень сильным, на Луне такие подземные толчки вблизи объектов инфраструктуры могут быть разрушительными.

Ученые говорят, что на Луне находится много подземных разломов, многие из которых образовались в результате повторяющихся землетрясений. Это значит, что эти регионы могут быть сейсмически активными и сегодня.

Сейсмическая активность уменьшается с расстоянием, поэтому нужно тщательно выбирать места для строительства баз на Луне, говорят ученые. Хотя риск появления разрушительного землетрясения на Луне не очень большой, его нельзя полностью игнорировать при планировании долгосрочных миссий, говорят исследователи.

Как уже писал Фокус, Южная Корея собирается построить базу на Луне и совершить посадку на Марс.

Также Фокус писал о том, что на Солнце появились 3 мощные вспышки за сутки и на линии удара находится Земля. Космический аппарат NASA запечатлел сразу три извержения энергии и излучения на Солнце, которые вызвали появления корональных выбросов массы. Эта плазма направлена в сторону Земли и вскоре достигнет нашей планеты, что может вызвать геомагнитную бурю.