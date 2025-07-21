Южная Корея собирается построить базу на Луне и совершить посадку на Марс: что известно

Согласно недавно обнародованной национальной программе освоения Луны первая база на спутнике Земли, созданная Южной Кореей, должна быть построена к 2045 году.

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Корейское аэрокосмическое управление (KASA) на прошлой неделе представило долгосрочную программу освоения Луны. Согласно этой программе, цель Южной Кореи – построить базу на Луне к 2045 году. В том же году страна планирует осуществить первую в истории Южной Кореи посадку на Марс, пишет Space.

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Космическая программа включает в себя исследования на низкой околоземной орбите и в условиях микрогравитации, исследование Луны, а также миссии по исследованию Солнца и более глубокого космоса.

Цель KASA состоит в разработке собственных технологий посадки на Луну и перемещения по ее поверхности, а в создании технологий для добычи и освоения лунных ресурсов, таких как водяной лед.

Часть этих работ уже ведется. Например, Корейский институт геологии и минеральных ресурсов недавно разместил прототипы луноходов в заброшенной угольной шахте, испытывая технологии, которые в будущем могут быть использованы для добычи полезных ископаемых в космосе.

У Южной Кореи уже есть определенный в исследовании Луны. В августе 2022 года страна запустила свой первый лунный зонд Danuri. Он вышел на орбиту вокруг Луны через 4 месяца и продолжает активно изучать спутник Земли с помощью своих приборов. Как уже писал Фокус, Danuri обнаружил на Луне то, что пропустили аппараты других стран мира. На обратной стороне Луны есть что-то странное, пришли к выводу ученые на основе данных лунного орбитального аппарата.

Южная Корея собиралась отправить свой первый посадочный модуль на Луну к 2032 году. Но недавно обнародованная программа предполагает запуск более эффективного посадочного модуля к 2040 году. Затем планируется к 2045 году построить первую базу на Луне.

Южная Корея — не единственная страна, которая хочет построить базу на Луне. США в рамках программы "Артемида" собираются построить одну или несколько баз на Луне в течение ближайшего десятилетия. У Китая также есть план построить базу к 2035 году. Индия заявила, что хочет построить лунную базу к 2047 году.

Луна — не единственная цель программы KASA. Космическое агентство также планирует осуществить первую в истории Южной Кореи посадку на Марс к 2045 году.

Как уже писал Фокус, Китай создал специальный подземный испытательный полигон для тестирования технологий для изучения недр Луны.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, как и когда исчезнет Солнечная система после смерти Солнца. Солнце, как и вся Солнечная система, не будет существовать вечно. Но последняя проживет дольше, чем наша звезда.