Китай создал подземный мир для изучения Луны на Земле: внутри только роботы (видео)

Китай завершил строительство подземного испытательного полигона, имитирующего условия на Луне. Этот полигон предназначен для тестирования автономных роботов, которые в будущем будут изучать недра спутника Земли.

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Китай сделал новый шаг вперед в своих долгосрочных планах по исследованию Луны, завершив строительство "моделированного лунного подземного пространства" на Земле, пишет Space.

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Китайские ученые создали подземный исследовательский полигон в вулканической лавовой пещере недалеко от озера Цзинбо, расположенном в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Предполагается, что системы лавовых трубок, которые есть не только на Земле, но и на Луне, могут обеспечить защиту от суровых условий спутника Земли. То есть это перспективное место на Луне, где в будущем можно было бы создать подземную базу.

Ли Цзяци из Пекинского университета говорит, что подземные вулканические лавовые трубки у озера Цзинбо представляет собой среду, которая наиболее похожа на подземное пространство Луны. Поэтому тестирование новой технологии исследования такого пространства на Земле поможет лучше изучить Луну в будущем.

Китайские ученые уже используют автономных роботов для тестирования исследовательских операций в условиях, имитирующих условия Луны Фото: CCTV

Лавовые трубки — это естественные подземные каналы или туннели, которые образуются во время извержений лавы. Они являются одним из наиболее удивительных образований, связанных с вулканической активностью.

Китайские ученые уже используют автономных роботов для тестирования исследовательских операций в условиях, имитирующих условия Луны. Ли Сянлун из Харбинского политехнического института говорит, что по сравнению с традиционными луноходами и исследовательскими роботами, новые роботы обладают большей адаптивностью к окружающей среде. Во время изучения подземного пространства Луны эти роботы будут более эффективными. С одной стороны, данные о подземном мире Луны улучшат понимание ее геологии и истории, а с другой — позволят понять, можно ли там жить людям.

Китай запланировал на 2026 год запуск посадочного модуля "Чанъэ-7", который должен приземлиться в районе южного полюса Луны. Кроме прочих задач, модуль будет изучать недра Луны, а также должен обнаружить землетрясения на спутнике Земли, вызванные приливными силами нашей планеты. Также Китай планирует построить свою первую базу на Луне уже в середине 2030-х годов.

Также Фокус писал о том, что редкий метеорит с Луны возрастом 2 млрд лет позволил раскрыть тайну одного из периодов в истории спутника Земли.

Как уже писал Фокус, хотя пик солнечного максимума уже вероятно закончился, Солнце продолжает демонстрировать свою повышенную активность. Космический аппарат NASA запечатлел на Солнце огромную корональную дыру, а также темный протуберанец.