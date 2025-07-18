На Землю упал камень возрастом 2 млрд лет: это часть исчезнувшей истории Луны (фото)

Метеорит, прилетевший с Луны, является единственным лунным камнем, который относится к малоизвестному периоду в истории спутника Земли. Космический камень представляет собой очень редкую вулканическую породу.

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Два года назад в Африке был обнаружен метеорит весом 311 грамма, который, как оказалось, прибыл с Луны. Он получил название Northwest Africa 16286. Ученые из Манчестерского университета, Великобритания, провели анализ лунного камня и изучение распада изотопов свинца позволили определить его возраст. Он составляет примерно 2,35 млрд лет. Исследование лунного камня позволило раскрыть тайны истории Луны, пишет Space.

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Исследование метеорита Northwest Africa 16286 позволяет заполнить пробел в знаниях о периоде истории Луны, длительностью почти миллиард лет. Метеорит намного моложе образцов лунных горных пород, доставленных на Землю астронавтами миссий "Аполлон" и китайской миссией "Чанъэ-6", возраст которых составляет от 3,1 до 4,3 млрд лет, но старше образцов возрастом 1,9 млрд лет, доставленных китайской миссией "Чанъэ-5".

По словам ученых, возраст и состав лунного метеорита показывают, что вулканическая активность на Луне продолжалась в течение очень длительного периода. При этом, скорее всего в течение этого периода происходил постоянных процесс создания тепла внутри Луны за счет распада радиоактивных элементов.

Метеорит Northwest Africa 16286 имеет вулканическое происхождение. Анализ показал, что он образовался, когда поток лавы из недр Луны был выброшен на поверхность и застыл. Внутри метеорита ученые обнаружили относительно крупные кристаллы минерала под названием оливин, а также умеренное содержание титана и высокое содержание калия.

Изображение фрагмента лунного метеорита, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа. Различные оттенки серого цвета подчеркивают различные минералы в породе Фото: space.com

Анализ изотопов свинца показал, что вулканический источник в недрах Луны имел необычайно высокое соотношение урана к свинцу (свинец является продуктом распада урана). Большое количество урана и ведаемое им при распаде тепло являются потенциальным ключом к пониманию того, что поддерживало вулканическую активность на Луне спустя миллиард лет после прекращения основной вулканической активности.

На сегодня ученые обнаружили всего на Земле всего 31 вулканический лунный камень, и метеорит Northwest Africa 16286 является самым молодым из них.

Новое исследование еще раз доказывает, что вулканизм на Луне продолжался в течение нескольких миллиардов лет и закончился, возможно, относительно недавно по космическим меркам. В то же время лунные образцы миссии "Чанъэ-5" показывают, что вулканическая активность на Луне существовала в течение последних 123 млн лет. В совокупности эти открытия меняют представление о вулканизме на Луне и о том, как Луна оставалась геологически активной, по крайней мере, периодически, почти до наших дней.

Теперь ученые намерены узнать в каком месте на Луне образовался метеорит Northwest Africa 16286, и в результате удара он был выброшен в космос. После этого нужно будет отправить космический аппарат для сбора образцов, что поможет получить больше информации о лунном вулканизме в этот малоизвестный период, от которого сохранилось так мало образцов.

Как уже писал Фокус, ученые изучили другой метеорит и пришли к выводу, что планеты Солнечной системы образовались не так, как предполагалось.

Также Фокус писал о том, что Европа создает гиперзвуковой самолет для полетов на Земле и в космос. Европейское космическое агентство и британская компания Frazer-Nash занялись созданием нового самолета, способного летать с гиперзвуковой скоростью. Проект получил название INVICTUS. Новый самолет должен продемонстрировать свои возможности к 2031 году.