Европа создает гиперзвуковой самолет для полетов на Земле и в космос: что известно (видео)

Европейское космическое агентство и британская компания Frazer-Nash занялись созданием нового самолета, способного летать с гиперзвуковой скоростью. Проект получил название INVICTUS. Новый самолет должен продемонстрировать свои возможности к 2031 году.

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Европейское космическое агентство (ЕКА) финансирует разработку гиперзвукового космического самолета, который начнет летать к 2031 году, если все пойдет по плану. В процессе разработки самолета INVICTUS используются технологии, разработанные ныне несуществующей британской компанией Reaction Engines, которая пыталась создать космический самолет Skylon. Планируется, что гиперзвуковой самолет сможет летать в 5 раз быстрее скорости звука и для его запуска в космос не нужна ракета-носитель. Этот самолет сможет взлетать с обычной взлетно-посадочной полосы и садиться туда же после завершения полета, пишет Space.

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INVICTUS – это будущий многоразовый космический самолет, который способен развивать скорость в 5 раз превышающую скорость звука, которая составляет 1225 км/ч. Собственно, поэтому данный летательный аппарат называется гиперзвуковым. Согласно сообщению ЕКА, главная цель проекта состоит в том, чтобы создать основу для будущих гиперзвуковых космических самолетов, а INVICTUS будет выполнять роль тестовой платформы для новых технологий. Но он будет иметь и практическое применение как средство перемещения на орбиту, а также на нашей планете. Если все пойдет по плану, то готовая версия гиперзвукового самолета INVICTUS должна быть готова к 2031 году.

Ключевым элементом самолета INVICTUS является предварительный охладитель, созданный компанией Reaction Engines для двигателя SABRE, который должен был быть установлен на космический самолет Skylon. Но британская компания обанкротилась в прошлом году. Поэтому ЕКА решило использовать эту технологию для гиперзвукового самолета INVICTUS.

SABRE сочетает в себе особенности реактивного и ракетного двигателей. Он был разработан для извлечения кислорода из воздуха во время полета в нижних слоях атмосферы Земли, что снижает потребность в топливе и, следовательно, повышает эффективность полета.

INVICTUS – это будущий многоразовый космический самолет, который способен развивать скорость в 5 раз превышающую скорость звука, которая составляет 1225 км/ч. Собственно, поэтому данный летательный аппарат называется гиперзвуковым Фото: ESA

Одна из основных сложностей эксплуатации гиперзвуковых самолетов заключается в том, что на высокой скорости, из-за ударного нагрева и трения, внешняя поверхность летательного аппарата и воздух, поступающий в двигатели, чрезвычайно нагреваются. Обычные авиационные двигатели не могут работать в таких условиях, поскольку воздух слишком горячий. Предварительный охладитель решает эту проблему, охлаждая воздух перед тем, как он попадет в двигатель, что позволяет самолету двигаться на гиперзвуковых скоростях, говорят представители Frazer-Nash.

Пока что на разработку INVICTUS выделили 7 млн фунтов стерлингов или 9,4 млн долларов по текущему курсу.

Известно, что гиперзвуковой самолет INVICTUS будет взлетать с обычной взлетно-посадочной полосы, достигать орбиты, а затем возвращаться обратно и на ту же полосу. При этом предполагается, что этот самолет будет выполнять полеты и на Земле. Благодаря тому, что он сможет выходить на орбиту, время полета между континентами существенно сократится.

В ЕКА считают, что INVICTUS и созданные на его основе будущие гиперзвуковые самолеты произведут революцию как в воздушном, так и в орбитальном транспорте.

Готовая концепция нового гиперзвукового космического самолета INVICTUS должна быть представлена в течение 12 месяцев. После этого начнется проектирование и создание самолета, чтобы он смог впервые полететь уже в 2031 году.

Как уже писал Фокус, компания Dassault Aviation из Франции начала создание еще одного гиперзвукового космического самолета VORTEX.

Также напоминаем, что США активно используют космический самолет X-37B для тестирования как военных, так и научных технологий на орбите. Недавно этот проект получил финансирование в размере одного миллиарда долларов, как уже писал Фокус.