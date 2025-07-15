Трамп выделил $1 миллиард на секретный космический самолет X-37B: что о нем известно (фото)

Так называемый “большой прекрасный законопроект” президента США предусматривает выделение одного миллиарда долларов на засекреченную программу Космических сил США. Как именно будут потрачены деньги остается секретом.

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В начале июля президент США Трамп подписал "большой прекрасный законопроект", который, как стало известно, предусматривает выделение 1 миллиарда долларов на секретные миссии космического корабля X-37B Космических сил США. Несмотря на то, что таинственный космический самолет выполнил уже 7 миссий в космосе за последние 15 лет до сих пор об этом проекте имеется мало информации, пишет Space.

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В свой седьмой полет самолет X-37B отправился 28 декабря 2023 года. Для того, чтобы самолет попал в космос его запускает ракета-носитель, а приземляется он как обычные самолеты на взлетно-посадочную полосу

Седьмая миссия засекреченного космического самолета X-37B завершилась 7 марта 2025 года, когда он приземлился после 434 дней, проведенных на орбите, как уже писал Фокус. Беспилотный летательный аппарат был создан для Космических сил США компанией Boeing, и его длина составляет почти 9 метров, а размах крыльев – 4,5 метра. Первый полет на орбиту космический самолет X-37B совершил в 2010 году.

В свой седьмой полет самолет X-37B отправился 28 декабря 2023 года. Для того, чтобы самолет попал в космос его запускает ракета-носитель, а приземляется он как обычные самолеты на взлетно-посадочную полосу. Заранее никогда не известно, когда состоится очередной полет X-37B, а также когда он вернется обратно на Землю. В Министерстве обороны США не раскрывают всех подробностей этих миссий. Также неизвестно, на какие цели был выделен 1 млрд долларов и когда начнется восьмая миссия секретного космического самолета X-37B.

Согласно прошлым заявления Космических сил США, во время седьмой миссии X-37B проводилось тестирование военных технологий, а также научных технологий для NASA, но каких именно остается секретом.

Что касается нового финансирования секретного космического проекта Пентагона, то в Министерстве обороны США сообщили, что с помощью X-37B проводятся эксперименты, необходимые для концепций будущих многоразовых космических самолетов. Также проводят и другие эксперименты, информация о которых, как и то, куда пойдет новое финансирование, не подлежит разглашению.

Что касается нового финансирования секретного космического проекта Пентагона, то в Министерстве обороны США сообщили, что с помощью X-37B проводятся эксперименты, необходимые для концепций будущих многоразовых космических самолетов Фото: wikipedia

Секретные миссии космического самолета X-37B

Как уже было оказано выше на сегодня X-37B выполнил 7 полетов в космос, которые имели разную продолжительность.

Первый полет X-37B длился более 224 дней с 22 апреля по 3 декабря 2010 года.

Второй полет X-37B длился более 468 дней с 5 марта 2011 года по 16 июня 2012 года.

Третий полет X-37B длился более 674 дней с 11 декабря 2012 года по 17 октября 2014 года.

Четвертый полет X-37B длился почти 718 дней с 20 мая 2015 года по 7 мая 2017 года.

Пятый полет X-37B длился почти 780 дней с 7 сентября 2017 года по 27 октября 2019 года.

Шестой полет X-37B длился 908 дней с 17 мая 2020 года по 12 ноября 2022 года.

Седьмой полет X-37B длился 434 дня с 28 декабря 2023 года по 7 марта 2025 года.

Особенности седьмой секретной миссии космического самолета X-37B

Впервые самолет X-37B отправили на высокоэллиптическую орбиту на расстояние более 30 000 км от Земли. После аэродинамического торможения на низкой околоземной орбите самолет вернулся на Землю. Аэродинамическое торможение продемонстрировало возможность X-37B менять свою орбиту с минимальным расходом топлива с помощью сопротивления атмосферы Земли.

Согласно заявлению Пентагона, были проведены эксперименты, направленные на улучшение знаний о космической среде, а также на демонстрацию высокой маневренности X-37B.

Аэродинамическое торможение продемонстрировало возможность X-37B менять свою орбиту с минимальным расходом топлива с помощью сопротивления атмосферы Земли Фото: space.com

Особенность засекреченного космического самолета X-37B

Согласно заявлению компании Boeing, при создании X-37B использовали несколько технологий, которые впервые применили в космосе. Например, авионика космического самолета предназначенна для автоматизации всех функций схода с орбиты и посадки. Управление полетом и тормоза полностью электромеханические, гидравлика на борту отсутствует. Секретный самолет создан из более легких композитных материалов, чем алюминий. Обшивка самолета сделана из высокопрочных и жароустойчивых материалов.

Секретный самолет создан из более легких композитных материалов, чем алюминий. Обшивка самолета сделана из высокопрочных и жароустойчивых материалов Фото: space.com

Как уже писал Фокус, в начале этого года Космические силы США впервые показали фотографию X-37B, когда он находился на орбите.

Также Фокус писал о том, что сверхзвуковой самолет NASA доказал свою уникальность во время полета в тоннеле. Ученые провели испытание уменьшенной копии сверхзвукового самолета X-59 в аэродинамической трубе с огромной скоростью. Таким образом ученые получили доказательства того, что сверхзвуковой самолет может не создавать сильные звуковые удары во время полета. Это имеет решающее значение для будущих сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров.