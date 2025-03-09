Секретная миссия завершена: военный самолет США вернулся из космоса через 434 дня (фото)

Все миссии космического самолета X-37B Космических сил США окутаны тайной, но все же известны некоторые подробности.

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После 434 дней, проведенных на очень высокой орбите, из космоса вернулся секретный военный самолет Космических сил США. Это произошло 7 марта и самолет успешно приземлился на базе Ванденберг в штате Калифорния. Это был не самый рекордный полет самолета X-37B в космос, но в рамках очередной миссии он выполнил очень важный маневр, пишет Space.

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Секретный космический самолет X-37B отправился в свою седьмую миссию на орбиту 28 декабря 2023 года

Космический самолет X-37B построила компания Boeing и с 2010 года этот беспилотный летательный аппарат уже выполнил 7 успешных полетов на орбиту. Его длина составляет почти 9 метров, а размах крыльев – 4,5 метра. Самый длительный полет в космос самолет X-37B завершил в ноябре 2022 года. Его шестая миссия на орбиту продолжалась рекордные 908 дней. Первый полет X-37B в 2010 году был самым коротким – он продолжался 224 дня. Напоминаем, что в феврале американские военные впервые показали, как выглядит самолет X-37B в космосе, как уже писал Фокус.

Седьмая миссия загадочного военного самолета на орбите продолжалась 434 дня, а потому не стала рекордной, хотя и имеет в своем запасе значительное достижение. Космические силы не раскрывают всех подробностей завершившейся миссии и в этом нет ничего удивительного, ведь то же самое касается и всех прошлых полетов X-37B на орбиту. Известно, что на его борту проводилось тестирование военный технологий, а также научных технология для NASA, но каких именно остается секретом.

Космический самолет X-37B построила компания Boeing и с 2010 года этот беспилотный летательный аппарат уже выполнил 7 успешных полетов на орбиту Фото: space.com

Седьмая миссия X-37B началась в декабре 2023 года, когда на орбиту его вывела ракета-носитель Falcon Heavy, как уже писал Фокус. Секретный самолет может попасть в космос только таким образом, но приземляется он как и обычные самолеты. Кстати, впервые этот беспилотный военный летательный аппарат Космических сил США был выведен на высокоэллиптическую орбиту на расстояние более 30 000 км от Земли.

Согласно заявлению Космических сил США, с помощью самолета X-37B были проведены эксперименты, направленные на улучшение знаний о космической среде. Одним из главных достижений седьмой миссии стало успешное выполнение самолетом X-37B нового маневра аэродинамического торможения. Этот маневр продемонстрировал возможность секретного самолета менять свою орбиту без больших затрат топлива с помощью сопротивления, вызванного трением с атмосферой Земли. Руководители миссии заявили, что самолет доказал способность выполнять поставленные задачи в разных орбитальных режимах.

Согласно заявлению Космических сил США, с помощью самолета X-37B были проведены эксперименты, направленные на улучшение знаний о космической среде Фото: space.com

Именно маневр аэродинамического торможения стала начальным этапом перед возвращением самолета X-37B на Землю. Он переместился с высокоэллиптической орбиты на низкую околоземную орбиту, а затем успешно приземлился в Калифорнии.

Как всегда, о том, что очередная миссия X-37B завершилась стало известно позже, после того, как самолет уже приземлился. Длительность таких миссий все эти годы никогда заранее не становилась достоянием общественности. Также неизвестно, когда состоится восьмой полет X-37B. Об это станет известно уже непосредственно перед новым запуском секретного самолета в космос.

Как уже писал Фокус, исторический частный модуль погиб на Луне через 12 часов после посадки, но перед этим он прислал свою последнюю фотографию. Уже во второй раз за чуть более, чем год посадочный модуль компании Intuitive Machines, хотя и приземлился на Луне, но не смог выполнить все поставленные задачи.

Также Фокус писал о том, что ученые из Китая испытали новый двигатель для сверхзвуковых самолетов, который, как утверждается, поможет превысить скорость звука в 16 раз.