Секретну місію завершено: військовий літак США повернувся з космосу через 434 дні (фото)

Усі місії космічного літака X-37B Космічних сил США оповиті таємницею, але все ж відомі деякі подробиці.

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Після 434 днів, проведених на дуже високій орбіті, з космосу повернувся секретний військовий літак Космічних сил США. Це сталося 7 березня і літак успішно приземлився на базі Ванденберг у штаті Каліфорнія. Це був не найрекордніший політ літака X-37B у космос, але в рамках чергової місії він виконав дуже важливий маневр, пише Space.

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Секретний космічний літак X-37B вирушив у свою сьому місію на орбіту 28 грудня 2023 року

Космічний літак X-37B побудувала компанія Boeing і з 2010 року цей безпілотний літальний апарат уже виконав 7 успішних польотів на орбіту. Його довжина становить майже 9 метрів, а розмах крил — 4,5 метра. Найтриваліший політ у космос літак X-37B завершив у листопаді 2022 року. Його шоста місія на орбіту тривала рекордні 908 днів. Перший політ X-37B у 2010 році був найкоротшим — він тривав 224 дні. Нагадуємо, що в лютому американські військові вперше показали, який вигляд має літак X-37B у космосі, як уже писав Фокус .

Сьома місія загадкового військового літака на орбіті тривала 434 дні, а тому не стала рекордною, хоча й має у своєму запасі значне досягнення. Космічні сили не розкривають усіх подробиць місії, що завершилася, і в цьому немає нічого дивного, адже те ж саме стосується і всіх минулих польотів X-37B на орбіту. Відомо, що на його борту проводилося тестування військовий технологій, а також наукових технологія для NASA, але яких саме залишається секретом.

Космічний літак X-37B побудувала компанія Boeing і з 2010 року цей безпілотний літальний апарат уже виконав 7 успішних польотів на орбіту Фото: space.com

Сьома місія X-37B почалася в грудні 2023 року, коли на орбіту його вивела ракета-носій Falcon Heavy, як уже писав Фокус. Секретний літак може потрапити в космос тільки таким чином, але приземляється він як і звичайні літаки. До речі, вперше цей безпілотний військовий літальний апарат Космічних сил США був виведений на високоеліптичну орбіту на відстань понад 30 000 км від Землі.

Згідно із заявою Космічних сил США, за допомогою літака X-37B було проведено експерименти, спрямовані на поліпшення знань про космічне середовище. Одним із головних досягнень сьомої місії стало успішне виконання літаком X-37B нового маневру аеродинамічного гальмування. Цей маневр продемонстрував можливість секретного літака змінювати свою орбіту без великих витрат палива за допомогою опору, спричиненого тертям з атмосферою Землі. Керівники місії заявили, що літак довів здатність виконувати поставлені завдання в різних орбітальних режимах.

Згідно із заявою Космічних сил США, за допомогою літака X-37B було проведено експерименти, спрямовані на поліпшення знань про космічне середовище Фото: space.com

Саме маневр аеродинамічного гальмування став початковим етапом перед поверненням літака X-37B на Землю. Він перемістився з високоеліптичної орбіти на низьку навколоземну орбіту, а потім успішно приземлився в Каліфорнії.

Як завжди, про те, що чергова місія X-37B завершилася, стало відомо пізніше, після того, як літак уже приземлився. Тривалість таких місій усі ці роки ніколи заздалегідь не ставала надбанням громадськості. Також невідомо, коли відбудеться восьмий політ X-37B. Про це стане відомо вже безпосередньо перед новим запуском секретного літака в космос.

Як уже писав Фокус, історичний приватний модуль загинув на Місяці через 12 годин після посадки, але перед цим він надіслав свою останню фотографію. Уже вдруге за трохи більше, ніж рік посадковий модуль компанії Intuitive Machines, хоча і приземлився на Місяці, але не зміг виконати всі поставлені завдання.

Також Фокус писав про те, що вчені з Китаю випробували новий двигун для надзвукових літаків, який, як стверджується, допоможе перевищити швидкість звуку в 16 разів.