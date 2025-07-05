"Полное предательство": Трамп торжественно подписал "великий прекрасный закон" о налогах, — Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал нашумевший закон о сокращении налогов и расходов, ранее принятый обеими палатами Конгресса: сам он называет закон "великим и прекрасным". Грандиозная церемония состоялась под открытым небом, под пролеты военных самолетов на подобии тех, что участвовали в недавних атаках по Ирану, и присутствие сотен сторонников.

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Церемонию организовали на Южной лужайке Белого дома в рамках празднования американского Дня независимости в пятницу, 4 июля. Перед подписанием Дональд Трамп выступил с хвалебной речью, пишет агентство Reuters.

В речи Трамп рассказал о том, как выросло могущество США с начала его правления. Также он заявил, что закон предусматривает "самое большое налоговое сокращение, самое большое сокращение расходов и самые большие инвестиции" в истории Америки, направленные на безопасность границ.

"Я никогда не видел людей такими счастливыми в нашей стране, потому что о них заботятся, потому что так много разных групп людей: военные, гражданские всевозможных типов, всевозможных профессий", — заявил Трамп.

Закон Трампа о сокращении налогов и расходов: критика

Законопроект, который торжественно подписал президент США, будет финансировать иммиграционные меры Трампа, сделает его налоговые скидки 2017 года постоянными. Ожидается также, что он лишит миллионы американцев медицинского страхования.

Он был принят с результатом 218 голосов "за" и 214 "против" после длительных и ярких дебатов.

Эти споры увенчались также рекордно длинным выступлением лидера демократической силы Хакима Джеффриса. В течение 8 часов 46 минут чиновник выступал в Палате представителей, назвав при этом законопроект "подачкой богачам". Он уверял, что в результате действия закона американцев лишат не только медицинских страховок, но и возможности получить продовольственную помощь.

Председатель Национального комитета Демократической партии Кен Мартин также раскритиковал действия Трампа. Политик заявил, что Дональд Трамп "решил судьбу Республиканской партии", зацементировав ее как "партию миллиардеров".

"Этот закон будет висеть на шее Республиканской партии еще долгие годы. Это было полное предательство американского народа", — подчеркнул он.

Напомним, 4 июля Владимир Зеленский рассказал о деталях своего разговора с Трампом, заявив, что беседа велась о достойном мире, ударах РФ и ПВО.

Также 4 июля Фокус разбирался, в чем суть "великого" и скандального закона Дональда Трампа.