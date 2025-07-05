"Повна зрада": Трамп урочисто підписав "великий прекрасний закон" про податки, — Reuters

Президент США Дональд Трамп підписав нашумілий закон про скорочення податків та витрат, що раніше ухвалили обидві палати Конгресу: сам він називає закон "великим і прекрасним". Грандіозна церемонія відбулася просто неба, під прольоти військових літаків на подобі тих, що брали участь в нещодавніх атаках по Ірані, та присутність сотень прихильників.

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Церемонію організували на Південній галявині Білого дому у межах святкування американського Дня незалежності у п'ятницю, 4 липня. Перед підписанням Дональд Трамп виступив із хвалебною промовою, пише агентство Reuters.

У промові Трамп розповів про те, як зросла могутність США від початку його правління. Також він заявив, що закон передбачає "найбільше податкове скорочення, найбільше скорочення витрат і найбільші інвестиції" в історії Америки, спрямовані на безпеку кордонів.

"Я ніколи не бачив людей такими щасливими в нашій країні, тому що про них піклуються, тому що так багато різних груп людей: військові, цивільні всіляких типів, всіляких професій", — заявив Трамп.

Закон Трампа про скорочення податків та витрат: критика

Законопроєкт, який урочисто підписав президент США, фінансуватиме імміграційні заходи Трампа, зробить його податкові знижки 2017 року постійними. Очікується також, що він позбавить мільйони американців медичного страхування.

Його було прийнято з результатом 218 голосів "за" та 214 "проти" після тривалих та яскравих дебатів.

Ці суперечки увінчалися також рекордно довгим виступом лідера демократичної сили Хакіма Джеффріса. Упродовж 8 годин 46 хвилин посадовець виступав у Палаті представників, назвавши при цьому законопроєкт "подачкою багатіям". Він запевняв, що внаслідок дії закону американців позбавлять не лише медичних страхувань, а й можливості отримати продовольчу допомогу.

Голова Національного комітету Демократичної партії Кен Мартін також розкритикував дії Трампа. Політик заявив, що Дональд Трамп "вирішив долю Республіканської партії", зацементувавши її як "партію мільярдерів".

"Цей закон буде висіти на шиї Республіканської партії ще довгі роки. Це була повна зрада американського народу", — наголосив він.

Нагадаємо, 4 липня Володимир Зеленський розповів про деталі своєї розмови із Трампом, заявивши, що бесіда велася про гідний мир, удари РФ та ППО.

Також 4 липня Фокус розбирався, у чому суть "великого" і скандального закону Дональда Трампа.