Кожна сім'я у США винна 25 тисяч доларів: у чому суть "великого" і скандального закону Трампа

Big Beautiful Bill, або Великий красивий закон Дональда Трампа, який був схвалений Конгресом США після невеликої затримки, дуже великий — у ньому близько тисячі сторінок. Але красивим він здасться далеко не всім.

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Найважливіший законодавчий проєкт другого терміну президента Дональда Трампа, офіційно названий "Один великий, прекрасний закон", являє собою опус, обсягом майже в тисячу сторінок, який матиме величезний вплив на Сполучені Штати. Фокус з'ясував, у чому суть "краси" і скандальності закону.

Великий красивий закон Трампа був схвалений Конгресом США

Правила Сенату зазвичай вимагають підтримки 60 зі 100 сенаторів для ухвалення законопроєкту, але республіканці скористалися винятком з правила, яке дозволяє ухвалювати бюджетні законопроєкти простою більшістю.

Держборг США збільшується на абсурдно величезну суму

Найбільший вплив нового закону Трампа на державний борг США полягає в тому, що він робить постійними тимчасові податкові пільги, прийняті Трампом під час його першого терміну в 2017 році.

Незалежне Бюджетне управління Конгресу оцінює, що новий закон Трампа збільшить державний борг США на 3,3 трлн доларів протягом наступних десяти років. Це настільки велике число, що його важко усвідомити. Для порівняння: якби ви витрачали мільйон доларів щодня, то минуло б понад 9000 років, перш ніж гроші закінчилися.

Більш значуща цифра полягає в тому, що ця сума, розділена порівну між кожною американською сім'єю, становить 25 000 доларів. Усе це додається до вже наявного федерального боргу в розмірі 36 трильйонів доларів.

Бідняки стануть ще біднішими

Наслідки цього закону, особливо для найбідніших громадян США, вельми суворі. Трамп неодноразово обіцяв не чіпати Medicaid, програму медичного страхування для бідних. Але в підсумку правила для програми Medicaid, створеної 1965 року за Ліндона Джонсона, якою користується кожен четвертий американець (понад 70 мільйонів), сильно зміняться.

Бідні американці стануть ще біднішими

Наприклад, тим, у кого є діти, старші за 14 років, доведеться працювати 80 годин на місяць, щоб продовжувати мати право на пільги Medicaid. Робота може бути і волонтерською.

Біженці та прохачі притулку більше не мають права на продовольчу допомогу, медичне страхування та інші державні послуги. Крім того, зростають збори за заяви на надання притулку в Сполучених Штатах, за слухання в імміграційних справах і за дозволи на роботу.

Бюджетне управління Конгресу підрахувало, що скорочення витрат на Medicaid та інші програми медичного страхування може через десять років залишити до 17 мільйонів американців повністю без медичної страховки.

У Сполучених Штатах немає державної охорони здоров'я, як у європейських країнах, і медичне страхування є необхідною умовою доступу до медичних послуг.

Близько 40 мільйонів американців отримують продовольчу допомогу у вигляді так званих продовольчих талонів SNAP. Ця програма також зазнає значних скорочень. З іншого боку, звільнення чайових від податків допоможе деяким малозабезпеченим людям.

Більше грошей на оборону і "Золотий купол" Трампа

Найбільше збільшення видатків за законом передбачено на оборону і внутрішню безпеку.

Значне збільшення витрат на оборону також включає плани Трампа щодо створення системи протиракетної оборони "Золотий купол".

"Золотий купол" Дональда Трампа Фото: Twitter/The White House

Ще десятки мільярдів буде витрачено на полювання і депортацію нелегальних іммігрантів. Наприклад, є плани побудувати нові великі центри утримання під вартою.

Скорочення субсидій на відновлювальні джерела енергії та студентські кредити

Субсидії на перехід до зеленої енергетики для сонячної та вітрової енергетики було скасовано, як і субсидії на електромобілі.

Програми, покликані полегшити погашення студентських кредитів, скасовуються.

Приватним університетам також доведеться в майбутньому залізти глибше у свої кишені: хоча вони звільнені від податків, вони платять податки на свої ендавменти, тобто пожертвування, накопичені за роки. Ці податки нині становлять лише 1,4 відсотка. Тепер ставка для найбагатших університетів зросте до 8 відсотків. Це особливо торкнеться таких багатих університетів, як Стенфорд, Єль і Гарвард, з якими уряд Трампа вже не ладнає.

Гарварду та іншим університетам доведеться розщедритися Фото: Unplash

Державні кредити, які студенти можуть взяти на навчання, будуть обмежені меншою сумою. І виплати за кредитами більше не можуть бути тимчасово припинені, якщо вони стають безробітними або відчувають фінансові труднощі.

Постачальники відновлюваної енергії також перебувають у невигідному становищі: податкову пільгу в розмірі понад 7500 доларів США за електромобілі або встановлення сонячних панелей і теплових насосів буде скасовано лише за кілька тижнів, а податкові пільги для компаній буде скасовано з наступного року.

Однак найбільше постраждають майбутні покоління американців: державний борг США значно зросте в найближчі десять років, а це значить, що сьогоднішні податкові пільги будуть виплачуватися коштом завтрашніх платників податків.

Великий красивий закон Трампа вигідний багатим американцям у консервативних штатах

Попри те, що Трамп роздає подарунки всім, найбільші з них дістаються багатим. Згідно з аналізом Tax Policy Center, 20 відсотків найбагатших (ті, хто заробляє $217 000 або більше) отримають найбільшу вигоду від змін. Їхній податковий тягар буде знижено в середньому на $12 500 — що еквівалентно 3,4 відсотка їхнього доходу після сплати податків.

Вигоду від "Великого красивого закону" отримають багатії Фото: Getty

Нижні 20 відсотків, які заробляють 35 000 доларів США або менше на рік, отримають від реформ лише 150 доларів США, що еквівалентно 0,8 відсотка від їхнього попереднього доходу після сплати податків.

Інакше кажучи, 60 відсотків податкових пільг дістануться 20 відсоткам найбагатших домогосподарств, а понад третину дістанеться тим, хто заробляє $460 000 або більше. Загалом, найбільше виграють уже багаті сім'ї в консервативних штатах, де оподаткування для багатих дуже низьке. Зокрема, найбагатші домогосподарства у Вайомінгу, Південній Дакоті та Техасі тепер заощаджують понад 100 000 доларів на податках завдяки "Великому гарному законопроєкту" Трампа.

Нагадаємо, Дональд Трамп та Ілон Маск посварилися через "Великий красивий закон". Мільярдер люто критикував його, попереджаючи про наслідки.

Також Фокус писав про "Золотий купол" Трампа, на який президент США планує витратити величезні гроші з сумнівним результатом.