Рів із крокодилами: Трамп показав новий табір для нелегалів "Алігатор Алькатрас"

Наметовий табір розмістять на покинутій посадковій смузі в знаменитих болотах Еверглейдс у штаті Флорида, які славляться своєю багатою фауною: від диких рисей до крокодилів. Президент США впевнений, що саме хижаки будуть надійною гарантією того, що мігранти не втечуть.

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У Флориді, США, почалося будівництво центру утримання мігрантів, який влада штату позиціонує як "ефективний і недорогий", оскільки більшу частину безпеки забезпечить місцева фауна, пише CNN.

"Алігатор Алькатрас" будують на заповідних болотах Еверглейдс

"Алігатор Алькатрас", як називає його генеральний прокурор Флориди Джеймс Утмаєр, зводять на маловикористовуваній злітно-посадковій смузі в Еверглейдс, великому просторі боліт і драговин, що охоплює більшу частину півдня Флориди і є домівкою для приголомшливої кількості диких тварин: від сотень видів птахів до рисей, пантер, крокодилів і алігаторів.

"Не потрібно вкладати так багато в периметр. Якщо люди вийдуть, на них там не чекатиме нічого, окрім алігаторів і пітонів", — сказав Утмаєр, розповідаючи про новий табір, який він представив, як "універсальний центр для реалізації програми президента Трампа з масової депортації".

Презентація табору "Алігатор Алькатрас"

Будівництво нового об'єкта у Флориді розпочалося всього через кілька тижнів після того, як Трамп заявив, що доручив федеральним агентствам знову відкрити оригінальний Алькатрас — в'язницю, відому тим, що з неї практично неможливо втекти через її розташування на невеликому острові в затоці Сан-Франциско. А під час свого першого терміну Трамп висунув ідею зміцнення південного кордону США за допомогою заповненої водою траншеї, що кишить алігаторами (після він це заперечував).

Будівництво "Алігатора Алькатраса" означає перепрофілювання навчально-тренувального і транзитного аеропорту Дейд-Коллієр, який Утмаєр описує як "старий, практично занедбаний аеропорт прямо посеред Еверглейдс". При цьому організація "Друзі Еверглейдс" заявила, що летовище занедбали 1969 року саме після їхніх протестів, оскільки воно руйнувало екосистему боліт.

Протести біля боліт Еверглейдс

За словами високопоставленого чиновника Міністерства внутрішньої безпеки, експлуатація нового центру утримання під вартою обійдеться штату приблизно в 450 мільйонів доларів на рік.

Мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава стурбована, що новий "концтабір" зруйнує екологію боліт Евреглейдс. Також проти будівництва протестують корінні жителі Америки.

Болота Еверглейдс — це заповідна зона Флориди Фото: Соцсети

Мітинги проходять уздовж частини шосе US Highway 41, яке прорізає болотисті Еверглейдс — також відомі як стежка Тамайамі. Але будівництво йде повним ходом.

"Алігатор Алькатрас" прийме перших нелегалів уже на початку липня. Будівництво має бути швидким, сказав Утмаєр, оскільки об'єкт буде складатися з "легкої інфраструктури", такої як міцні намети і трейлери.

Нагадаємо, табір у Флориді доповнить список об'єктів, куди висилають нелегальних мігрантів. Оскільки Білий дім наполягає на 3000 арештах на день. Затриманих уже відправили в затоку Гуантанамо або депортували в мегатюрму CECOT у Сальвадорі.

А міграційна служба затримала навіть знаменитого блогера Хабі Ламе, який є громадянином Італії і до США приїхав заради кількох гламурних вечірок.