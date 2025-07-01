Ров с крокодилами: Трамп показал новый лагерь для нелегалов "Аллигатор Алькатрас"

Палаточный лагерь разместят на заброшенной посадочной полосе в знаменитых болотах Эверглейдс в штате Флорида, которые славятся своей богатой фауной: от диких рысей до крокодилов. Президент США уверен, что именно хищники будут надежной гарантией того, что мигранты не сбегут.

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Во Флориде, США, началось строительство центра содержания мигрантов, который власти штата позиционируют как "эффективный и недорогой", поскольку большую часть безопасности обеспечит местная фауна, пишет CNN.

"Аллигатор Алькатрас" строят на заповедных болотах Эверглейдс

"Аллигатор Алькатрас", как называет его генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер, возводится на малоиспользуемой взлетно-посадочной полосе в Эверглейдс, обширном пространстве болот и топей, которое охватывает большую часть юга Флориды и является домом для ошеломляющего количества диких животных: от сотен видов птиц до рысей, пантер, крокодилов и аллигаторов.

"Не нужно вкладывать так много в периметр. Если люди выйдут, их там не будет ждать ничего, кроме аллигаторов и питонов", — сказал Утмайер, рассказывая о новом лагере, который он представил, как "универсальный центр для реализации программы президента Трампа по массовой депортации".

Презентация лагеря "Аллигатор Алькатрас"

Строительство нового объекта во Флориде началось всего через несколько недель после того, как Трамп заявил, что поручил федеральным агентствам вновь открыть оригинальный Алькатрас — тюрьму, известную тем, что из нее практически невозможно сбежать из-за ее расположения на небольшом острове в заливе Сан-Франциско. А во время своего первого срока Трамп выдвинул идею укрепления южной границы США с помощью заполненной водой траншеи, кишащей аллигаторами (после он это отрицал).

Строительство "Аллигатора Алькатраса" означает перепрофилирование учебно-тренировочного и транзитного аэропорта Дейд-Коллиер, который Утмайер описывает как "старый, практически заброшенный аэропорт прямо посреди Эверглейдс". При этом организация "Друзья Эверглейдс" заявила, что аэродром был заброшен в 1969 году именно после их протестов, так как он разрушал экосистему болот.

Протесты у болот Эверглейдс

По словам высокопоставленного чиновника Министерства внутренней безопасности, эксплуатация нового центра содержания под стражей обойдется штату примерно в 450 миллионов долларов в год.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава озабочена, что новый "концлагерь" разрушит экологию болот Эвреглейдс. Также против строительства протестуют коренные жители Америки.

Болота Эверглейдс - это заповедная зона Флориды Фото: Соцсети

Митинги проходят вдоль части шоссе US Highway 41, которое прорезает болотистые Эверглейдс — также известные как тропа Тамайами. Но строительство идет полным ходом.

"Аллигатор Алькатрас" примет первых нелегалов уже в начале июля. Строительство должно быть быстрым, сказал Утмайер, поскольку объект будет состоять из "легкой инфраструктуры", такой как прочные палатки и трейлеры.

Напомним, лагерь в Флориде дополнит список объектов, куда высылают нелегальных мигрантов. Так как Белый дом настаивает на 3000 арестах в день. Задержанных уже отправили в залив Гуантанамо или депортировали в мегатюрьму CECOT в Сальвадоре.

А миграционная служба задержала даже знаменитого блогера Хаби Ламе, который является гражданином Италии и в США приехал ради нескольких гламурных вечеринок.