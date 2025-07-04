Каждая семья в США должна 25 тысяч долларов: в чем суть "большого" и скандального закона Трампа

Big Beautiful Bill, или Большой красивый закон Дональда Трампа, который был одобрен Конгрессом США после небольшой заминки, очень большой – в нем около тысячи страниц. Но красивым он покажется далеко не всем.

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Самый важный законодательный проект второго срока президента Дональда Трампа, официально названный "Один большой, прекрасный закон", представляет собой опус, объемом почти в тысячу страниц, который окажет огромное влияние на Соединенные Штаты. Фокус выяснил, в чем суть "красоты" и скандальности закона.

Большой красивый закон Трампа был одобрен Конгрессом США

Правила Сената обычно требуют поддержки 60 из 100 сенаторов для принятия законопроекта, но республиканцы воспользовались исключением из правила, которое позволяет принимать бюджетные законопроекты простым большинством.

Госдолг США увеличивается на абсурдно огромную сумму

Наибольшее влияние нового закона Трампа на государственный долг США заключается в том, что он делает постоянными временные налоговые льготы, принятые Трампом во время его первого срока в 2017 году.

Независимое Бюджетное управление Конгресса оценивает, что новый закон Трампа увеличит государственный долг США на 3,3 трлн долларов в течение следующих десяти лет. Это настолько большое число, что его трудно осознать. Для сравнения: если бы вы тратили миллион долларов каждый день, то прошло бы более 9000 лет, прежде чем деньги закончились.

Более значимая цифра заключается в том, что эта сумма, разделенная поровну между каждой американской семьей, составляет 25 000 долларов. Все это добавляется к уже существующему федеральному долгу в размере 36 триллионов долларов.

Бедняки станут еще беднее

Последствия этого закона, особенно для беднейших граждан США, весьма суровы. Трамп неоднократно обещал не трогать Medicaid, программу медицинского страхования для бедных. Но в итоге правила для программы Medicaid, созданной в 1965 году при Линдоне Джонсоне, которой пользуется каждый четвертый американец (более 70 миллионов), сильно изменятся.

Бедные американцы станут еще беднее

Например, тем, у кого есть дети старше 14 лет, придется работать 80 часов в месяц, чтобы продолжать иметь право на льготы Medicaid. Работа может быть и волонтерской.

Беженцы и просители убежища больше не имеют права на продовольственную помощь, медицинское страхование и другие государственные услуги. Кроме того, растут сборы за заявления на предоставление убежища в Соединенных Штатах, за слушания по иммиграционным делам и за разрешения на работу.

Бюджетное управление Конгресса подсчитало, что сокращение расходов на Medicaid и другие программы медицинского страхования может через десять лет оставить до 17 миллионов американцев полностью без медицинской страховки.

В Соединенных Штатах нет государственного здравоохранения, как в европейских странах, и медицинское страхование является необходимым условием доступа к медицинским услугам.

Около 40 миллионов американцев получают продовольственную помощь в виде так называемых продовольственных талонов SNAP. Эта программа также претерпит значительные сокращения. С другой стороны, освобождение чаевых от налогов поможет некоторым малообеспеченным людям.

Больше денег на оборону и "Золотой купол" Трампа

Наибольшее увеличение расходов по закону предусмотрено на оборону и внутреннюю безопасность.

Значительное увеличение расходов на оборону также включает планы Трампа по созданию системы противоракетной обороны "Золотой купол".

"Золотой купол" Дональда Трампа Фото: Twitter/The White House

Еще десятки миллиардов будут потрачены на охоту и депортацию нелегальных иммигрантов. Например, есть планы построить новые крупные центры содержания под стражей.

Сокращение субсидий на возобновляемые источники энергии и студенческие кредиты

Субсидии на переход к зеленой энергетике для солнечной и ветровой энергетики были отменены, как и субсидии на электромобили.

Программы, призванные облегчить погашение студенческих кредитов, отменяются.

Частным университетам также придется в будущем залезть поглубже в свои карманы: хотя они освобождены от налогов, они платят налоги на свои эндаументы, т. е. пожертвования, накопленные за годы. Эти налоги в настоящее время составляют всего 1,4 процента. Теперь ставка для самых богатых университетов вырастет до 8 процентов. Это особенно коснется таких богатых университетов, как Стэнфорд, Йель и Гарвард, с которыми правительство Трампа уже не ладит.

Гарварду и другим университетам придется раскошелится Фото: Unplash

Государственные кредиты, которые студенты могут взять на учебу, будут ограничены меньшей суммой. И выплаты по кредитам больше не могут быть временно приостановлены, если они становятся безработными или испытывают финансовые трудности.

Поставщики возобновляемой энергии также находятся в невыгодном положении: налоговая льгота в размере более 7500 долларов США за электромобили или установку солнечных панелей и тепловых насосов будет отменена всего через несколько недель, а налоговые льготы для компаний будут отменены со следующего года.

Однако больше всего пострадают будущие поколения американцев: государственный долг США значительно возрастет в ближайшие десять лет, а это значит, что сегодняшние налоговые льготы будут выплачиваться за счет завтрашних налогоплательщиков.

Большой красивый закон Трампа выгоден богатым американцам в консервативных штатах

Несмотря на то, что Трамп раздает подарки всем, самые крупные из них достаются богатым. Согласно анализу Tax Policy Center, 20 процентов самых богатых (те, кто зарабатывает $217 000 или больше) получат наибольшую выгоду от изменений. Их налоговое бремя будет снижено в среднем на $12 500 — что эквивалентно 3,4 процента их дохода после уплаты налогов.

Выгоду от "Большого красивого закона" получат богачи Фото: Getty

Нижние 20 процентов, зарабатывающие 35 000 долларов США или меньше в год, получат от реформ всего лишь 150 долларов США, что эквивалентно 0,8 процента от их предыдущего дохода после уплаты налогов.

Другими словами, 60 процентов налоговых льгот достанутся 20 процентам самых богатых домохозяйств, а более трети достанется тем, кто зарабатывает $460 000 или больше. В целом, больше всего выигрывают уже богатые семьи в консервативных штатах, где налогообложение для богатых очень низкое. В частности, самые богатые домохозяйства в Вайоминге, Южной Дакоте и Техасе теперь экономят более 100 000 долларов на налогах благодаря "Большому красивому законопроекту" Трампа.

Напомним, Дональд Трамп и Илон Маск поссорились из-за "Большого красивого закона". Миллиардер яростно критиковал его, предупреждая о последствиях.

Также Фокус писал о "Золотом куполе" Трампа, на который президент США планирует потратить огромные деньги с сомнительным исходом.