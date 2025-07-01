"Он может потерять больше": Трамп рассмотрит депортацию Маска из США (видео)

Президент США Дональд Трамп сказал, что "рассмотрит" депортацию бизнесмена-миллиардера Илона Маска из страны. Перед тем предприниматель в очередной раз выступил с критикой налогового законопроекта, который Трамп называет "великим и прекрасным".

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Перед вылетом из Белого дома для участия в открытии лагеря для нелегальных мигрантов "Аллигатор Алькатрас" 1 июля президент США пообщался с журналистами — трансляцию вел канал Fox News. Одна из репортеров задала вопрос о депортации Илона Маска из США. Трамп не дал четкого ответа и сказал, что он "посмотрит".

Дональд Трамп сказал, что "рассмотрит" вопрос депортации Илона Маска. На видео с 3:30.

"Маск расстроен, что потерял мандат на электромобили, но он может потерять гораздо больше", — добавил американский лидер.

Также президент США отметил, что американским властям, возможно, придется "натравить" на Илона Маска Департамент эффективности правительства США (DOGE), который тот ранее возглавлял.

"DOGE — это монстр, которому, возможно, придется вернуться и съесть Илона", — сказал Трамп.

Илон Маск и Дональд Трамп конфликтуют: в чем причина

В конце мая Маск раскритиковал налоговый закон президента США Дональда Трампа, предусматривающий сокращение налогов и увеличение финансирования иммиграционной службы и оборонной отрасли. По мнению Маска, законопроект, который Трамп называет "великим и прекрасным", в течение следующих 10 лет увеличит государственный долг США более чем на 3,3 трлн долларов. Также бизнесмен угрожал"обнародовать настоящую сенсацию" о связи президента США с делами Джеффри Эпштейна и поддержал импичмент Трампу.

Трамп в свою очередь 8 июня пригрозил Маску серьезными последствиями за поддержку демократов. Кроме того, СМИ писали, что из-за конфликта с Маском Трамп отказался от своей Tesla.

30 июня Илон Маск заявил о намерении создать в США новую партию, если налоговый закон будет принят. Дональд Трамп в ответ напомнил, что бизнес миллиардера получал в США крупные субсидии, и пригрозил предпринимателю инспекцией DOGE.