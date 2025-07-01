"Последнее, что я сделаю на Земле": Илон Маск пригрозил Трампу создать в США новую партию

Миллиардер и владелец компании Tesla заявил, что если спорный "Один Большой и Прекрасный Закон" о расходах будет принят, то он вернется в политику и нанесет решительный удар. А Трамп пригрозил ему инспекцией DOGE, которую Маск еще недавно возглавлял.

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Пока Сенат США обсуждал "Большой и прекрасный законопроект"президента США Дональда Трампа перед окончательным голосованием, его бывший соратник Илон Маск выступил с суровым предупреждением через свою платформу социальных сетей X.

Илон Маск раскритиковал "Один Большой и Прекрасный Закон" Трампа Фото: Скриншот

"Каждый член Конгресса, который вел кампанию за сокращение государственных расходов, а затем тут же проголосовал за самое большое увеличение долга в истории, должен опустить голову от стыда! И они проиграют свои праймериз в следующем году, если это будет последним, что я сделаю на этой Земле", — сообщил Маск.

Спустя несколько часов, он написал, что если "безумный законопроект о расходах будет принят, то на следующий день будет сформирована Американская партия".

Илон Маск пригрозил создать Американскую партию Фото: Скриншот

"Нашей стране нужна альтернатива демократическо-республиканской однопартийной партии, чтобы у людей действительно был голос", — сообщил миллиардер.

Илон Маск против "Большого и Прекрасного" законопроекта Трампа, что привело к очень публичной перепалке между ним и президентом США в начале июня. Тогда миллиардер и заявил впервые, что США требуется новая политическая партия.

Теперь он снова поднял эту тему, сообщив, что "пришло время для новой политической партии, которая действительно заботится о людях".

Решение Маска поддержать кандидатов, которые планируют начать предварительные кампании против членов Конгресса, является одной из самых конкретных политических угроз Маска с момента ухода с поста советника Белого дома. Маск потратил более 275 миллионов долларов на поддержку Трампа и других кандидатов-республиканцев на выборах 2024 года. В конце мая он заявил в интервью, что планирует сократить политические расходы, заявив, что он "сделал достаточно".

Трамп попрощался с Маском и вручил ему золотой ключ от Белого дома Фото: Getty Images

Согласно документам Федеральной избирательной комиссии, политический комитет Маска America PAC в последний раз выделял деньги в марте на поддержку двух кандидатов-республиканцев, баллотирующихся на дополнительных выборах во Флориде — Рэнди Файна и Джимми Патрониса.

Реакция Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп сразу отреагировал на посты Илона Маска, намекнув, что деятельность его компаний Tesla и SpaceX под угрозой. Трамп напомнил, что он всегда был против "мандата на электромобили", но при этом миллиардер получил "больше субсидий, чем любой другой человек в истории".

"Без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы состояние. Может быть, нам стоит заставить DOGE хорошенько, жестко взглянуть на это? Можно сэкономить большие деньги!" – написал президент США.

Пост Дональда Трампа про Илона Маска Фото: Скриншот

До этого он защищал свой One Big Beautiful Bill, говоря, что он даст налоговые льготы и "безопасность границ".

В чем суть "Одного Большого и Прекрасного Закона" Трампа

Законопроект One Big Beautiful Bill предусматривает сокращение налогов, увеличение финансирования иммиграционной службы и снижение расходов на программу Medicaid, помогающую оплачивать медрасходы малоимущим, инвалидам, детям из необеспеченных семей и другим социально незащищенным лицам.

В то же время он предусматривает наращивание расходов в оборонной сфере, в частности — на разработку системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Инициатива предполагает увеличение военных трат на 150 млрд долларов до конца 2025 года, а также выделение дополнительного федерального финансирования на проведение массовых депортаций и обеспечение соблюдения иммиграционного законодательства Трампа. Потолок госдолга может быть повышен на 5 трлн долларов.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Илон Маск столкнется с "очень серьезными последствиями", если будет финансировать представителей Демократической партии США, несмотря на то, что отношения Маска с Белым домом считаются "разорванными"

А перед тем, как уйти из команды американского президента Дональда Трампа, Илон Маск подрался с министром финансов США Скоттом Бессентом в Белом доме.