Маск подрался с министром финансов США под кабинетом Трампа: детали

Илон Маск перед тем, как уйти из команды американского президента Дональда Трампа подрался с министром финансов США Скоттом Бессентом.

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Об этом пишет издание The Washington Post.

Драке предшествовал конфликт, который произошел между Маском и Бессентом. Издание опросило 17 человек на условиях анонимности из Белого дома, которые рассказали свои версии того, почему президент США Дональд Трамп поссорился с миллиардером Илоном Маском.

"Я чувствую себя как дети после горького развода родителей, когда ты просто говоришь: "Я бы очень хотел, чтобы мама и папа перестали кричать", — сказал о ссоре Трампа и Маска сенатор Тед Круз (республиканец от Техаса).

Маск прибыл в Вашингтон в январе как самый влиятельный союзник Трампа, занимая должность главного советника Белого дома. Но медовый месяц был не таким уж и длительным, поскольку жесткая тактика Маска, недостаток политической проницательности и идеологические разногласия с основой MAGA подорвали его отношения с высокопоставленными чиновниками администрации и, наконец, с президентом.

Когда Маск и его команда из DOGE пытались сократить федеральные гранты, уволить федеральных бюрократов и закрыть Агентство США по международному развитию, он стал объектом атаки для политических оппонентов Трампа. На демонстрациях по всей стране среди протестующих, которые выходили на улицы, начали появляться плакаты с надписью "Никто не голосовал за Илона Маска".

В то же время сам Маск, как и многие другие бизнес-лидеры, разочаровывался в экономической политике Трампа. 2 апреля, когда президент ввел тарифы, направленные на преобразование мировой экономики, Маск выразил свое недовольство этими пошлинами и назвал торгового советника Трампа и давнего союзника Питера Наварро "идиотом".

В частном порядке Маск лично обращался к Трампу с просьбой отменить тарифы. Трамп не выполнил требования, уступив лишь через несколько дней после резкого падения рынков облигаций.

Вскоре после этого напряженность между Маском и торговой командой Трампа переросла в драку, в частности в ссору с министром финансов Скоттом Бессентом.

В середине апреля Маск и Бессент посетили Овальный кабинет, чтобы выразить свои предпочтения относительно кандидатуры исполняющего обязанности комиссара Налоговой службы США. Трамп решил поддержать выбор Бессента.

После того, как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и начали идти по коридору, они начали обмениваться оскорблениями. Бессент вспомнил заявления Маска о том, что он обнаружит более 1 триллиона долларов расточительных и мошеннических государственных расходов, чего Маску не удалось сделать.

"Ты мошенник. Ты настоящий мошенник", — якобы сказал Бессент, по словам очевидцев.

Затем Маск ударил плечом Бессента в грудную клетку, "как регбист", и Бессент ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять драку, и Маска вывели из Западного крыла.

Президент Трамп на стычку отреагировал негативно.

"Есть надежда, что произойдет примирение. Но это уже никогда не будет так, как раньше", — сказал собеседник издания, близкий к кругу Трампа и Маска.

Напомним, что ссора с Маском побудила Трампа отказаться от своей Tesla. Также сообщалось, что Илону Маску безразлично на то, что представители Республиканской партии могут потерять большинство в Палате представителей США.