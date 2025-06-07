Ссора с Трампом: Маск может поддержать демокартов и "уничтожить" Республиканскую партию, — СМИ

Миллиардеру Илону Маску безразлично то, что представители Республиканской партии могут потерять большинство в Палате представителей США, он "готов уничтожить" эту политическую силу и даже поддержать демократов.

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Об этом пишет NBC News.

"Мы уже знаем, что республиканцы потеряют Палату представителей. Сенат, вероятно, останется за ними, но Илону безразлична вся эта партийная история", — рассказал советник Маска на условиях анонимности.

Он пояснил, что Маску безразлично до Республиканской партии или места в Конгрессе, ведь "он готов уничтожить их".

Журналисты подчеркнули, что республиканцы все больше обеспокоены риском потерять свои должности, в частности в контексте промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году. В разговорах с конгрессменами и их советниками стало очевидно: становиться на сторону либо Трампа, либо Маска — чрезвычайно рискованно.

"Я держусь в стороне. В Притчах есть хороший стих: "Не вмешивайся в чужие ссоры". Я на этот раз остаюсь в стороне", — отметил конгрессмен Дон Бейкон.

В то же время союзники Трампа уже призывают президента к жестким действиям против Маска. В частности, бывший советник Белого дома Стив Бэннон предложил аннулировать все контракты с компаниями, связанными с бизнесменом, и инициировать масштабные расследования. По его мнению, проверке должны подлежать миграционный статус бизнесмена, допуски к секретной информации, подозрения в употреблении наркотиков, связи с Китаем и его якобы попытки привлечь председателя КНР Си Цзиньпина к инаугурации Трампа.

Авторы материала также отметили, что несколько месяцев назад Маск заявлял о намерении передать 100 млн долларов на связанные с Трампом политические комитеты. Однако, по словам его советника, эти средства уже не поступят, а сам бизнесмен может даже поддержать демократов.

"Денег больше нет. Это закончено. Он пойдет на полное уничтожение. Поддержит демократов, если придется. Без сомнений", — подчеркнул советник.

В Демократической партии конфликт между Трампом и Маском встретили с открытым удовольствием.

"Это как Рождество", — прокомментировал один из политтехнологов политсилы.

Напомним, ссора с Маском побудила Трампа отказаться от своей Tesla.

6 июня Маск поддержал импичмент Трампу и заявил, что SpaceX выводит из эксплуатации космический корабль Dragon.