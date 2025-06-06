Ссора с Маском побудила Трампа отказаться от своей Tesla, — СМИ

После публичного конфликта с миллиардером Илоном Маском президент США Дональд Трамп размышляет над тем, чтобы избавиться от своего красного электрокара Tesla.

Related video

Об этом сообщил представитель Белого дома, пишут издания CNN и The Wall Street Journal.

Отмечается, что приобретя автомобиль Tesla в марте, Трамп публично продемонстрировал свою поддержку Илону Маску, который тогда оказался под шквалом критики и давлением на бизнес. Впрочем, электрокар остался на территории Белого дома, и хотя президент сам не пользовался им, авто время от времени передавали в распоряжение работников администрации.

По словам представителя Белого дома, Трамп сейчас размышляет над тем, чтобы избавиться от своей Tesla — в частности, речь может идти о продаже или передаче кому-то в подарок. Впрочем, какое решение окончательно примет американский президент, пока неизвестно.

Скандал Трампа и Маска

Конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском за считанные дни превратился в обмен публичными оскорблениями. После того как Маск назвал законопроект президента США "отвратительной мерзостью", Трамп ответил обвинениями в неадекватности, а Маск — в ответ заявил, что президент США фигурирует в делах Эпштейна и назвал Трампа лжецом, а также призвал к его импичменту.

Напомним, несмотря на обострение публичного конфликта между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, в Белом доме появляются признаки возможного примирения. Недавно источники в администрации сообщили о подготовке телефонного разговора между лидером государства и миллиардером, что может стать первым шагом к улаживанию конфликта.

Ранее Politico писало, что имя Илона Маска не упоминают даже в соцсетях администрации Трампа. Бизнесмен всегда был неотъемлемой частью Белого дома.