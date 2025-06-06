Сварка з Маском спонукала Трампа відмовитися від своєї Tesla, — ЗМІ

Після публічного конфлікту з мільярдером Ілоном Маском президент США Дональд Трамп розмірковує над тим, щоб позбутися свого червоного електрокара Tesla.

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Про це повідомив представник Білого дому, пишуть видання CNN та The Wall Street Journal.

Зазначається, що придбавши автомобіль Tesla у березні, Трамп публічно продемонстрував свою підтримку Ілону Маску, який тоді опинився під шквалом критики та тиском на бізнес. Втім, електрокар залишився на території Білого дому, і хоча президент сам не користувався ним, авто час від часу передавали в розпорядження працівників адміністрації.

За словами представника Білого дому, Трамп наразі розмірковує над тим, щоб позбутися своєї Tesla — зокрема, мова може йти про продаж або передачу комусь у подарунок. Втім, яке рішення остаточно ухвалить американський президент, поки що невідомо.

Скандал Трампа та Маска

Конфлікт між Дональдом Трампом і Ілоном Маском за лічені дні перетворився на обмін публічними образами. Після того як Маск назвав законопроєкт президента США "огидною мерзотою", Трамп відповів звинуваченнями в неадекватності, а Маск — у відповідь заявив, що президент США фігурує у справах Епштейна і назвав Трампа брехуном, а також закликав до його імпічменту.

Нагадаємо, попри загострення публічного конфлікту між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском, у Білому домі з'являються ознаки можливого примирення. Нещодавно джерела в адміністрації повідомили про підготовку телефонної розмови між лідером держави та мільярдером, що може стати першим кроком до залагодження конфлікту.

Раніше Politico писало, що ім'я Ілона Маска не згадують навіть у соцмережах адміністрації Трампа. Бізнесмен завжди був невід'ємною частиною Білого дому.