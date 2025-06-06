Маск виступив за імпічмент Трампу з його заміною на Венса: віцепрезидент США відреагував

Президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск "просто з'їхав з глузду". Підприємець своєю чергою обурений рішенням про скасування його держаних контрактів і прагне зміни влади.

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6 червня на заклик до імпічменту й прихід на місце Трампа віцепрезидента США відреагував сам Джей Ді Венс у соцмережі X.

"Президент Трамп зробив більше, ніж будь-яка інша людина в моєму житті, щоб заслужити довіру руху, який він очолює. Я пишаюся тим, що стою поруч з ним", — заявив він.

Президент Дональд Трамп не реагував у соцмережах на заклики до імпічменту з боку Маска. 5 червня він заявляв у Truth, що не проти того, що мільярдер виступив проти нього. Однак, з його слів, це потрібно було зробити ще кілька місяців тому.

"Це один з найбільших законопроєктів, коли-небудь представлених Конгресу. Це рекордне скорочення витрат на 1,6 трильйона доларів і найбільше зниження податків за всю історію. Якщо цей законопроєкт не пройде, відбудеться збільшення податків на 68%, і все буде набагато гірше. Не я створив цей безлад, я тут, щоб його виправити. Це виведе нашу країну на шлях величі", — заявив республіканець.

Раніше він також повідомив, що попросив Маска піти через "виснаження" і забрав у нього EV мандат, який "змушував усіх купувати електромобілі, які нікому не потрібні". Він запевнив, що мільярдер місяцями знав про наміри Трампа і "просто з'їхав з глузду".

Нагадаємо, у відповідь на заяви президента США Дональда Трампа мільярдер Ілон Маск назвав його брехуном та заявив, що він фігурує у справах Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Коли ж Трамп заявив про скасування державних контрактів Маска, той пообіцяв негайне виведення з експлуатації космічного корабля Dragon, який доставляє вантажі NASA.

Раніше Трамп публічно висловив розчарування Маском, якому "дуже допоміг". Мільярдер на це відповів, що не знав про законопроєкт, який був ухвалений глибокої ночі, і звинуватив президента у невдячності.