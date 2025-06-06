Маск выступил за импичмент Трампу с его заменой на Вэнса: вице-президент США отреагировал

Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск "просто сошел с ума". Предприниматель в свою очередь возмущен решением об отмене его государственных контрактов и стремится к смене власти.

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6 июня на призыв к импичменту и приход на место Трампа вице-президента США отреагировал сам Джей Ди Вэнс в соцсети X.

"Президент Трамп сделал больше, чем любой другой человек в моей жизни, чтобы заслужить доверие движения, которое он возглавляет. Я горжусь тем, что стою рядом с ним", — заявил он.

Президент Дональд Трамп не реагировал в соцсетях на призывы к импичменту со стороны Маска. 5 июня он заявлял в Truth, что не против того, что миллиардер выступил против него. Однако, по его словам, это нужно было сделать еще несколько месяцев назад.

"Это один из крупнейших законопроектов, когда-либо представленных Конгрессу. Это рекордное сокращение расходов на 1,6 триллиона долларов и самое большое снижение налогов за всю историю. Если этот законопроект не пройдет, произойдет увеличение налогов на 68%, и все будет намного хуже. Не я создал этот беспорядок, я здесь, чтобы его исправить. Это выведет нашу страну на путь величия", — заявил республиканец.

Ранее он также сообщил, что попросил Маска уйти из-за "истощения" и забрал у него EV мандат, который "заставлял всех покупать электромобили, которые никому не нужны". Он заверил, что миллиардер месяцами знал о намерениях Трампа и "просто сошел с ума".

Напомним, в ответ на заявления президента США Дональда Трампа миллиардер Илон Маск назвал его лжецом и заявил, что он фигурирует в делах Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Когда же Трамп заявил об отмене государственных контрактов Маска, тот пообещал немедленный вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, который доставляет грузы NASA.

Ранее Трамп публично выразил разочарование Маском, которому "очень помог". Миллиардер на это ответил, что не знал о законопроекте, который был принят глубокой ночью, и обвинил президента в неблагодарности.