Трамп і Маск можуть помиритися: у Білому дому готують переговори, ЗМІ

Попри нещодавнє загострення публічного конфлікту між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском, у Білому домі з'являються ознаки можливого примирення. Джерела в адміністрації повідомляють про підготовку телефонної розмови між лідером держави та мільярдером, що може стати першим кроком до залагодження конфлікту.

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Про це пише Politico.

Зазначено, що помічники президента США, які протягом останніх днів намагалися стримати його гостру риторику на адресу Маска, вдаються до закулісної дипломатії. Вони планують організувати телефонний дзвінок мільярдеру, сподіваючись на можливість примирення.

На запитання Politico про конфлікт з Маском, Трамп відповів стримано і невизначено: "Все гаразд" — і не став вдаватися до подробиць.

"Все йде дуже добре, краще не буває", – сказав він.

Трамп також не забув наголосити на власній популярності, зазначивши, що його рейтинги "зашкалюють" і є "найвищими за весь час", додавши при цьому: "Я мушу йти".

За інформацією джерел видання, помічники Трампа рекомендували йому переключити увагу з конфлікту з Маском на ключовий бюджетний законопроєкт, який і став причиною суперечки, та його проходження через Сенат.

Скандал Трампа та Маска: що відомо

У середу, 4 червня, Маск розкритикував законопроєкт Трампа та назвав його "огидною мерзотою". На другий день, 5 червня, президент США відкрито висловив невдоволення Маском через критику масштабного податково-бюджетного законопроєкту. У відповідь мільярдер звинуватив Трампа у невдячності.

Після цього Трамп заявив, що Маск "просто з'їхав з глузду", на що мільярдер назвав Трампа брехуном та заявив, що президент США фігурує у справах Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Також Маск виступив за імпічмент Трампу з його заміною на Венса, на що останній згодом відреагував.

Нагадаємо, раніше Politico писало, що ім'я Ілона Маска не згадують навіть у соцмережах адміністрації Трампа. Бізнесмен завжди був невід'ємною частиною Білого дому.

Також повідомлялося, що найпотужніша у світі ракета Маска Starship може ніколи не полетіти в космос.