Трамп и Маск могут помириться: в Белом доме готовят переговоры, СМИ

Несмотря на недавнее обострение публичного конфликта между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, в Белом доме появляются признаки возможного примирения. Источники в администрации сообщают о подготовке телефонного разговора между лидером государства и миллиардером, что может стать первым шагом к улаживанию конфликта.

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Об этом пишет Politico.

Указано, что помощники президента США, которые в течение последних дней пытались сдержать его острую риторику в адрес Маска, прибегают к закулисной дипломатии. Они планируют организовать телефонный звонок миллиардеру, надеясь на возможность примирения.

На вопрос Politico о конфликте с Маском, Трамп ответил сдержанно и неопределенно: "Все в порядке" — и не стал вдаваться в подробности.

"Все идет очень хорошо, лучше не бывает", — сказал он.

Трамп также не забыл отметить собственную популярность, отметив, что его рейтинги "зашкаливают" и являются "самыми высокими за все время", добавив при этом: "Я должен идти".

По информации источников издания, помощники Трампа рекомендовали ему переключить внимание с конфликта с Маском на ключевой бюджетный законопроект, который и стал причиной спора, и его прохождение через Сенат.

Скандал Трампа и Маска: что известно

В среду, 4 июня, Маск раскритиковал законопроект Трампа и назвал его "отвратительной мерзостью". На второй день, 5 июня, президент США открыто выразил недовольство Маском из-за критики масштабного налогово-бюджетного законопроекта. В ответ миллиардер обвинил Трампа в неблагодарности.

После этого Трамп заявил, что Маск "просто сошел с ума", на что миллиардер назвал Трампа лжецом и заявил, что президент США фигурирует в делах Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Также Маск выступил за импичмент Трампу с его заменой на Вэнса, на что последний впоследствии отреагировал.

Напомним, ранее Politico писало, что имя Илона Маска не упоминают даже в соцсетях администрации Трампа. Бизнесмен всегда был неотъемлемой частью Белого дома.

Также сообщалось, что самая мощная в мире ракета Маска Starship может никогда не полететь в космос.