Сварка з Трампом: Маск може підтримати демокартів та "знищити" Республіканську партію, — ЗМІ

Мільярдеру Ілону Маску байдуже на те, що представники Республіканської партії можуть втратити більшість у Палаті представників США, він "готовий знищити" цю політичну силу та навіть підтримати демократів.

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Про це пише NBC News.

"Ми вже знаємо, що республіканці втратять Палату представників. Сенат, ймовірно, залишиться за ними, але Ілону байдуже до всієї цієї партійної історії", — розповів радник Маска на умовах анонімності.

Він пояснив, що Маску байдуже до Республіканської партії чи місця у Конгресі, адже "він готовий знищити їх".

Журналісти підкреслили, що республіканці дедалі більше стурбовані ризиком втратити свої посади, зокрема в контексті проміжних виборів до Конгресу у 2026 році. У розмовах із конгресменами та їхніми радниками стало очевидно: ставати на бік або Трампа, або Маска — надзвичайно ризиковано.

"Я тримаюсь осторонь. У Приповістях є гарний вірш: "Не втручайся в чужі сварки". Я цього разу залишаюсь осторонь", — зазначив конгресмен Дон Бейкон.

Водночас союзники Трампа уже закликають президента до жорстких дій проти Маска. Зокрема, колишній радник Білого дому Стів Беннон запропонував анулювати всі контракти з компаніями, пов’язаними з бізнесменом, та ініціювати масштабні розслідування. На його думку, перевірці мають підлягати міграційний статус бізнесмена, допуски до секретної інформації, підозри у вживанні наркотиків, зв’язки з Китаєм та його нібито спроби залучити голову КНР Сі Цзіньпіна до інавгурації Трампа.

Автори матеріалу також зазначили, що декілька місяців тому Маск заявляв про намір передати 100 млн доларів на пов’язані з Трампом політичні комітети. Однак, за словами його радника, ці кошти вже не надійдуть, а сам бізнесмен може навіть підтримати демократів.

"Грошей більше немає. Це закінчено. Він піде на повне знищення. Підтримає демократів, якщо доведеться. Без сумнівів", — наголосив радник.

У Демократичній партії конфлікт між Трампом і Маском зустріли з відкритим задоволенням.

"Це як Різдво", — прокоментував один із політтехнологів політсили.

Нагадаємо, сварка з Маском спонукала Трампа відмовитися від своєї Tesla.

6 червня Маск підтримав імпічмент Трампу та заявив, що SpaceX виводить з експлуатації космічний корабель Dragon.