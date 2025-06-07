Маск побився з міністром фінансів США під кабінетом Трампа: деталі

Ілон Маск перед тим, як піти з команди американського президента Дональда Трампа почубився з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

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Про це пише видання The Washington Post.

Бійці передував конфлікт, який стався між а Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Запоріжжя, Комар, Новопіль, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле, у напрямку Дачного, Багатиря.

Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки та в бік Полтавки на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, у районі П’ятихаток та у напрямку Павлівки, загарбники здійснили дві марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували, намагаючись наблизитися до позицій наших захисників.

За вчора зафіксовано понад 300 ворожих обстрілів з використанням майже 1300 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли більш ніж 800 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили понад 350 скидів з БпЛА, використавши майже 450 боєприпасів.

Засобами ОУВ "Таврія" знищено 28 БПЛА типу "Шахед".

На південному напрямку за минулу добу противник активно застосовував авіацію, завдавши 12 авіаударів. Загалом застосував 47 КАБів по населених пунктах Запорізької області. Крім того, ворожа штурмова і армійська авіація атакувала позиції захисників та цивільне населення 96 НАРами.

Від артобстрілів і ударів FPV потерпали прифронтові територіальні громади Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Загалом зафіксовано 41 обстріл по 22 населених пунктах.

Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинули 2 людини, ще 10 отримали поранення.

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили.

За минулу добу ворожі втрати склали:

- 114 окупантів

- 1 залізничний локомотив

- 13 танків

- 7 артилерійських систем

- 103 одиниці автомобільної та броньованої техніки

- 10 цистерн

- 10 БпЛА (2 Zala, 7 Supercam, 1 Орлан)

- 1 ЗРК "Бук М3"

- 10 мотоциклів

- 1 засіб РЕБ

- 9 антен БпЛА

- 5 антен зв’язку

- 5 генераторів

- 4 місця зберігання БП

- 2 місця зберігання ПММ

- 1 місце зберігання МТЗ

Зруйновано:

- 52 укриття

- 4 спостережних пунктиМаском та Бессентом. Видання опитало 17 людей на умовах анонімності з Білого дому, які розповіли свої версії того, чому президент США Дональд Трамп посварився з мільярдером Ілоном Маском.

"Я почуваюся як діти після гіркого розлучення батьків, коли ти просто кажеш: "Я б дуже хотів, щоб мама й тато перестали кричати", – сказав про сварку Трампа і Маска сенатор Тед Круз (республіканець від Техасу).

Маск прибув до Вашингтона в січні як найвпливовіший союзник Трампа, обіймаючи посаду головного радника Білого дому. Але медовий місяць був не таким вже й тривалим, оскільки жорстка тактика Маска, брак політичної проникливості та ідеологічні розбіжності з основою MAGA підірвали його стосунки з високопосадовцями адміністрації та, зрештою, з президентом.

Коли Маск та його команда з DOGE намагалися скоротити федеральні гранти, звільнити федеральних бюрократів та закрити Агентство США з міжнародного розвитку, він став об'єктом атаки для політичних опонентів Трампа. На демонстраціях по всій країні серед протестувальників, які виходили на вулиці, почали з'являтися плакати з написом "Ніхто не голосував за Ілона Маска".

Водночас сам Маск, як і багато інших бізнес-лідерів, розчаровувався в економічній політиці Трампа. 2 квітня, коли президент запровадив тарифи, спрямовані на перетворення світової економіки, Маск висловив своє невдоволення цими митами та назвав торговельного радника Трампа та давнього союзника Пітера Наварро "ідіотом".

У приватному порядку Маск особисто звертався до Трампа з проханням скасувати тарифи. Трамп не виконав вимоги, поступившись лише через кілька днів після різкого падіння ринків облігацій.

Невдовзі після цього напруженість між Маском та торговою командою Трампа переросла у бійку, зокрема у сварку з міністром фінансів Скоттом Бессентом.

В середині квітня Маск і Бессент відвідали Овальний кабінет, щоб висловити свої уподобання щодо кандидатури виконуючого обов'язки комісара Податкової служби США. Трамп вирішив підтримати вибір Бессента.

Після того, як Бессент і Маск вийшли з Овального кабінету та почали йти коридором, вони почали обмінюватися образами. Бессент згадав заяви Маска про те, що він виявить понад 1 трильйон доларів марнотратних та шахрайських державних витрат, чого Маску не вдалося зробити.

"Ти шахрай. Ти справжній шахрай", — нібито сказав Бессент, за словами очевидців.

Потім Маск вдарив плечем Бессента в грудну клітку, "як регбіст", і Бессент вдарив його у відповідь. Кілька людей втрутилися, щоб розборонити бійку, і Маска вивели із Західного крила.

Президент Трамп на сутичку відреагував негативно.

"Є надія, що відбудеться примирення. Але це вже ніколи не буде так, як раніше", – сказав співрозмовник видання, близький до кола Трампа та Маска.

Нагадаємо, що сварка з Маском спонукала Трампа відмовитися від своєї Tesla. Також повідомлялося, що Ілону Маску байдуже на те, що представники Республіканської партії можуть втратити більшість у Палаті представників США.