"Останнє, що я зроблю на Землі": Ілон Маск пригрозив Трампу створити у США нову партію

Мільярдер і власник компанії Tesla заявив, що якщо спірний "Один Великий і Прекрасний Закон" про витрати буде ухвалено, то він повернеться в політику і завдасть рішучого удару. А Трамп пригрозив йому інспекцією DOGE, яку Маск ще недавно очолював.

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Поки Сенат США обговорював "Великий і прекрасний законопроєкт"президента США Дональда Трампа перед остаточним голосуванням, його колишній соратник Ілон Маск виступив із суворим попередженням через свою платформу соціальних мереж X.

Ілон Маск розкритикував "Один Великий і Прекрасний Закон" Трампа Фото: Скриншот

"Кожен член Конгресу, який вів кампанію за скорочення державних витрат, а потім одразу ж проголосував за найбільше збільшення боргу в історії, має опустити голову від сорому! І вони програють свої праймеріз наступного року, якщо це буде останнім, що я зроблю на цій Землі", — повідомив Маск.

За кілька годин, він написав, що якщо "божевільний законопроєкт про витрати буде ухвалено, то наступного дня буде сформовано Американську партію".

Ілон Маск пригрозив створити Американську партію Фото: Скриншот

"Нашій країні потрібна альтернатива демократично-республіканській однопартійній партії, щоб у людей дійсно був голос", — повідомив мільярдер.

Ілон Маск проти "Великого і Прекрасного" законопроєкту Трампа, що призвело до дуже публічної перепалки між ним і президентом США на початку червня. Тоді мільярдер і заявив уперше, що США потрібна нова політична партія.

Тепер він знову підняв цю тему, повідомивши, що "настав час для нової політичної партії, яка дійсно піклується про людей".

Рішення Маска підтримати кандидатів, які планують розпочати попередні кампанії проти членів Конгресу, є однією з найконкретніших політичних погроз Маска з моменту відходу з посади радника Білого дому. Маск витратив понад 275 мільйонів доларів на підтримку Трампа та інших кандидатів-республіканців на виборах 2024 року. Наприкінці травня він заявив в інтерв'ю, що планує скоротити політичні витрати, заявивши, що він "зробив достатньо".

Трамп попрощався з Маском і вручив йому золотий ключ від Білого дому Фото: Getty Images

Згідно з документами Федеральної виборчої комісії, політичний комітет Маска America PAC востаннє виділяв гроші в березні на підтримку двох кандидатів-республіканців, які балотуються на додаткових виборах у Флориді, — Ренді Файна і Джиммі Патроніса.

Реакція Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп одразу відреагував на пости Ілона Маска, натякнувши, що діяльність його компаній Tesla і SpaceX під загрозою. Трамп нагадав, що він завжди був проти "мандата на електромобілі", але при цьому мільярдер отримав "більше субсидій, ніж будь-яка інша людина в історії".

"Без субсидій Ілону, ймовірно, довелося б закрити магазин і повернутися додому в Південну Африку. Більше ніяких запусків ракет, супутників або виробництва електромобілів, і наша країна заощадила б статки. Можливо, нам варто змусити DOGE гарненько, жорстко поглянути на це? Можна заощадити великі гроші!" — написав президент США.

Пост Дональда Трампа про Ілона Маска Фото: Скриншот

До цього він захищав свій One Big Beautiful Bill, кажучи, що він дасть податкові пільги і "безпеку кордонів".

У чому суть "Одного Великого і Прекрасного Закону" Трампа

Законопроєкт One Big Beautiful Bill передбачає скорочення податків, збільшення фінансування імміграційної служби та зниження видатків на програму Medicaid, що допомагає оплачувати медвидатки малозабезпеченим, інвалідам, дітям із незабезпечених сімей та іншим соціально незахищеним особам.

Водночас він передбачає нарощування витрат в оборонній сфері, зокрема — на розробку системи протиракетної оборони Golden Dome ("Золотий купол").

Ініціатива передбачає збільшення військових витрат на 150 млрд доларів до кінця 2025 року, а також виділення додаткового федерального фінансування на проведення масових депортацій і забезпечення дотримання імміграційного законодавства Трампа. Стеля держборгу може бути підвищена на 5 трлн доларів.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск зіткнеться з "дуже серйозними наслідками", якщо фінансуватиме представників Демократичної партії США, незважаючи на те, що стосунки Маска з Білим домом вважаються "розірваними".

А перед тим, як піти з команди американського президента Дональда Трампа, Ілон Маск побився з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Білому домі.