"Не можна зневажати": Трамп погрожує Маску серйозними наслідками за підтримку демократів

Мільярдер Ілон Маск зіштовхнеться з "дуже серйозними наслідками", якщо буде фінансувати представників Демократичної партії США, попри те, що стосунки Маска з Білим домом вважаються "розірваними"

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Про це в інтерв'ю NBC News заявив президент США Дональд Трамп.

"Якщо він це зробить — йому доведеться за це відповідати… Він зіштовхнеться з дуже серйозними наслідками, якщо це зробить", — сказав Трамп.

Він уточнив, що не має наміру відновлювати "розірвані" стосунки з Маском та підкреслив, що конфлікт між ними згуртував республіканців:

"Республіканська партія ще ніколи не була настільки єдиною. Ніколи. Насправді вона більш єдина, ніж була три дні тому", — зазначив Трамп.

Він також звинуватив Маска в неповазі до президентської посади.

"Я вважаю це дуже поганою річчю, тому що він дуже зневажливо поводиться. Не можна зневажати посаду президента", — наголосив Трамп.

Президент США переконаний, що критика з боку Маска не ставить під загрозу ухвалення бюджету.

Нагадаємо, 7 червня NBC News оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Маск може підтримати демократів та "знищити" Республіканську партію.

Фокус також писав про те, що сварка з Маском спонукала Трампа відмовитися від своєї Tesla.