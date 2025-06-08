"Нельзя презирать": Трамп угрожает Маску серьезными последствиями за поддержку демократов

Миллиардер Илон Маск столкнется с "очень серьезными последствиями", если будет финансировать представителей Демократической партии США, несмотря на то, что отношения Маска с Белым домом считаются "разорванными"

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Об этом в интервью NBC News заявил президент США Дональд Трамп.

"Если он это сделает — ему придется за это отвечать... Он столкнется с очень серьезными последствиями, если это сделает", — сказал Трамп.

Он уточнил, что не намерен восстанавливать "разорванные" отношения с Маском и подчеркнул, что конфликт между ними сплотил республиканцев:

"Республиканская партия еще никогда не была настолько единой. Никогда. На самом деле она более едина, чем была три дня назад", — отметил Трамп.

Он также обвинил Маска в неуважении к президентской должности.

"Я считаю это очень плохой вещью, потому что он очень пренебрежительно ведет себя. Нельзя пренебрегать должностью президента", — подчеркнул Трамп.

Президент США убежден, что критика со стороны Маска не ставит под угрозу принятие бюджета.

Напомним, 7 июня NBC News обнародовало материал, в котором говорится о том, что Маск может поддержать демократови "уничтожить" Республиканскую партию.

Фокус также писал о том, что ссора с Маском побудила Трампа отказаться от своей Tesla.