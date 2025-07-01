"Він може втратити більше": Трамп розгляне депортацію Маска зі США (відео)

Президент США Дональд Трамп сказав, що "розгляне" депортацію бізнесмена-мільярдера Ілона Маска з країни. Перед тим підприємець вчергове виступив із критикою податкового законопроєкту, який Трамп називає "великим і прекрасним".

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Перед вильотом з Білого дому для участі у відкритті табору для нелегальних мігрантів "Алігатор Алькатрас" 1 липня президент США поспілкувався з журналістами — трансляцію вів канал Fox News. Одна з репортерок поставила питання щодо депортації Ілона Маска зі США. Трамп не дав чіткої відповіді та сказав, що він "подивиться".

Дональд Трамп сказав, що "розгляне" питання депортації Ілона Маска. На відео з 3:30.

"Маск засмучений, що втратив мандат на електромобілі, але він може втратити набагато більше", — додав американський лідер.

Також президент США зазначив, що американській владі, можливо, доведеться "нацькувати" на Ілона Маска Департамент ефективності уряду США (DOGE), який той раніше очолював.

"DOGE — це монстр, якому, можливо, доведеться повернутися та з'їсти Ілона", — сказав Трамп.

Ілон Маск і Дональд Трамп конфліктують: в чому причина

Наприкінці травня Ілон Маск розкритикував податковий закон президента США Дональда Трампа, що передбачає скорочення податків і збільшення фінансування імміграційної служби та оборонної галузі. На думку Маска, законопроєкт, який Трамп називає "великим і прекрасним", протягом наступних 10 років збільшить державний борг США на понад 3,3 трлн доларів. Також бізнесмен погрожував "оприлюднити справжню сенсацію" про зв'язок президента США зі справами Джеффрі Епштейна та підтримав імпічмент Трампу.

Трамп своєю чергою 8 червня пригрозив Маску серйозними наслідками за підтримку демократів. Крім того, ЗМІ писали, що через конфлікт із Маском Трамп відмовився від своєї Tesla.

30 червня Ілон Маск заявив про намір створити у США нову партію, якщо податковий закон буде ухвалено. Дональд Трамп у відповідь нагадав, що бізнес мільярдера отримував у США великі субсидії, і пригрозив підприємцю інспекцією DOGE.