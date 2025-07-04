Гідний мир, удари РФ і ППО: Зеленський розповів деталі "хорошої" бесіди з Трампом

Володимир Зеленський і Дональд Трамп зосередилися на обговоренні повітряних ударів ЗС РФ і ситуації на фронті. Президенти торкнулися теми гідної мирної угоди для України.

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Президент України Володимир Зеленський провів "дуже важливу і корисну розмову" з американським лідером Дональдом Трампом. Зеленський повідомив у Telegram, що привітав Трампа й американський народ із Днем незалежності США, який відзначають 4 липня.

Зеленський від імені України подякував Штатам за всю надану підтримку, яка зберігає життя людей і незалежність країни.

"Ми зробили дуже багато разом з Америкою і підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства і відновити нормальний постійний, гідний мир", — розповів він.

За оцінками Зеленського, зараз потрібно укласти гідну мирну угоду і Україна в цьому плані підтримує американські пропозиції.

"Сьогодні говорили про російські повітряні удари і ширше — про ситуацію на фронті. Трамп дуже добре поінформований, спасибі за таку увагу до України", — продовжив президент.

Також обидва лідери обговорили можливості ППО, домовилися працювати над збільшенням захисту неба і про відповідну зустріч команд перемовників.

Президенти обговорили можливості оборонної промисловості та спільного виробництва. Зеленський вважає, що Україна цілком готова до прямих проєктів з Америкою.

Українські чиновники у спілкуванні з Axios говорили, що Зеленський обговорить із Трампом призупинення відправки американської зброї в Україну.

Кореспондент видання Барак Равід зауважив, що "хороша розмова" президентів тривала близько 40 хвилин. За цей час вони обговорили ескалацію російських ударів по Україні та постачання систем ППО.

Нагадаємо, видання WSJ писало, що президент Росії Володимир Путін не буде закінчувати війну і влітку на Україну чекають нещадні атаки.

Фокус раніше писав, що вночі 4 липня ЗС РФ випустили по Україні понад 500 повітряних цілей, головним напрямком атаки став Київ.