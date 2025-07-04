Путін не збирається прислухатись до Трампа: на Україну чекає літо нещадних атак, — WSJ

Президент РФ Володимир Путін не має наміру припиняти війну. Відступ США у своїй підтримці України він навпаки хоче використати для нарощення наступу на фронті й бомбардування мирних міст.

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У розмові з президентом США Дональдом Трампом лідер Кремля дав зрозуміти, що дослухатись до його закликів до миру не буде. Ба більше, як передали 4 липня в УНІАН з посиланням на матеріал The Wall Street Journal, цілі Путіна незмінні — відновити панування Росії в Україні та примусити Захід припинити підтримку країни.

Рішення Вашингтона про припинення постачань зброї для українських захисників дає значний імпульс ворожим зусиллям. Путін прагне зламати волю й здатність вести війну України й для цього посилює тиск як на передовій, так і на цивільне населення.

У виданні попередили, що мирі зусилля Трампа зайшла у глухий кут, а Україні доведеться пережити літо нещадних атак ЗС РФ. За оцінкою аналітиків, останні події лише зміцнюють впевненість Москви у своїй здатності пережити Київ. Захисникам доведеться економити ресурси, і це, за припущенням ЗМІ, прискорить успіхи окупантів на фронті.

"Але захоплення території може бути не найважливішою метою для Росії на цьому етапі війни. Натомість, як кажуть деякі аналітики, Путін хоче "перемолоти" війська і техніку свого меншого сусіда і підірвати підтримку з боку цивільного населення і Заходу", — зауважили у WSJ.

З цієї причини Росія нарощує обстріли Києва й інших міст. Це призводить до збільшення цивільних жертв і пошкоджень будівель, а також посилює виснаження мирних мешканців.

Нагадаємо, вночі на 4 липня ЗС РФ випустили по Україні понад півтисячі повітряних цілей, основним напрямком атаки був Київ. Кількість постраждалих у столиці зросла до понад 20 осіб, серед них — 10-річна дівчинка. У МВС наголосили, що цілями нічних ударів стали мирні мешканці та цивільні об’єкти.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі до захисту неба були залучені дрони-перехоплювачі. За допомогою них знешкодили десятки російських дронів. Лідер наголосив, що Росія "вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор".