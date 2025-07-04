Путин не собирается прислушиваться к Трампу: Украину ждет лето беспощадных атак, — WSJ

Президент РФ Владимир Путин не намерен прекращать войну. Отступление США в своей поддержке Украины он наоборот хочет использовать для наращивания наступления на фронте и бомбардировки мирных городов.

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В разговоре с президентом США Дональдом Трампом лидер Кремля дал понять, что прислушиваться к его призывам к миру не будет. Более того, как передали 4 июля в УНИАН со ссылкой на материал The Wall Street Journal, цели Путина неизменны — восстановить господство России в Украине и заставить Запад прекратить поддержку страны.

Решение Вашингтона о прекращении поставок оружия для украинских защитников дает значительный импульс вражеским усилиям. Путин стремится сломать волю и способность вести войну Украины и для этого усиливает давление как на передовой, так и на гражданское население.

В издании предупредили, что мировые усилия Трампа зашли в тупик, а Украине придется пережить лето беспощадных атак ВС РФ. По оценке аналитиков, последние события лишь укрепляют уверенность Москвы в своей способности пережить Киев. Защитникам придется экономить ресурсы, и это, по предположению СМИ, ускорит успехи оккупантов на фронте.

"Но захват территории может быть не самой важной целью для России на этом этапе войны. Вместо этого, как говорят некоторые аналитики, Путин хочет "перемолоть" войска и технику своего меньшего соседа и подорвать поддержку со стороны гражданского населения и Запада", — отметили в WSJ.

По этой причине Россия наращивает обстрелы Киева и других городов. Это приводит к увеличению гражданских жертв и повреждений зданий, а также усиливает истощение мирных жителей.

Напомним, ночью на 4 июля ВС РФ выпустили по Украине более полутысячи воздушных целей, основным направлением атаки был Киев. Количество пострадавших в столице возросло до более 20 человек, среди них — 10-летняя девочка. В МВД отметили, что целями ночных ударов стали мирные жители и гражданские объекты.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью к защите неба были привлечены дроны-перехватчики. С помощью них обезвредили десятки российских дронов. Лидер подчеркнул, что Россия "в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор".