Достойный мир, удары РФ и ПВО: Зеленский рассказал детали "хорошей" беседы с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп сосредоточились на обсуждении воздушных ударов ВС РФ и ситуации на фронте. Президенты коснулись темы достойного мирного соглашения для Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел "очень важный и полезный разговор" с американским лидером Дональдом Трампом. Зеленский сообщил в Telegram, что поздравил Трампа и американский народ с Днем независимости США, который отмечают 4 июля.

Зеленский от имени Украины поблагодарил Штаты за всю оказанную поддержку, которая сохраняет жизни людей и независимость страны.

"Мы сделали очень много вместе с Америкой и поддерживаем все усилия, чтобы остановить убийства и восстановить нормальный постоянный, достойный мир", — рассказал он.

По оценкам Зеленского, сейчас нужно заключить достойное мирное соглашение и Украина в этом плане поддерживает американские предложения.

"Сегодня говорили о российских воздушных ударах и шире — о ситуации на фронте. Трамп очень хорошо информирован, спасибо за такое внимание к Украине", — продолжил президент.

Также оба лидера обсудили возможности ПВО, договорились работать над увеличением защиты неба и об ответной встрече команд переговорщиков.

Президенты обсудили возможности оборонной промышленности и совместного производства. Зеленский считает, что Украина вполне готова к прямым проектам с Америкой.

Украинские чиновники в общении с Axios говорили, что Зеленский обсудит с Трампом приостановку отправки американского оружия в Украину.

Корреспондент издания Барак Равид заметил, что "хороший разговор" президентов длился около 40 минут. За это время они обсудили эскалацию российских ударов по Украине и поставки систем ПВО.

Напомним, издание WSJ писало, что президент России Владимир Путин не будет заканчивать войну и летом Украину ждут беспощадные атаки.

Фокус ранее писал, что ночью 4 июля ВС РФ выпустили по Украине более 500 воздушных целей, главным направлением атаки стал Киев.