Трамп виділив $1 мільярд на секретний космічний літак X-37B: що про нього відомо (фото)

Так званий "великий прекрасний законопроєкт" президента США передбачає виділення одного мільярда доларів на засекречену програму Космічних сил США. Як саме будуть витрачені гроші залишається секретом.

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На початку липня президент США Трамп підписав "великий прекрасний законопроєкт", який, як стало відомо, передбачає виділення 1 мільярда доларів на секретні місії космічного корабля X-37B Космічних сил США. Попри те, що таємничий космічний літак виконав уже 7 місій у космосі за останні 15 років, досі про цей проєкт є мало інформації, пише Space.

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У свій сьомий політ літак X-37B вирушив 28 грудня 2023 року. Для того, щоб літак потрапив у космос, його запускає ракета-носій, а приземляється він як звичайні літаки на злітно-посадкову смугу

Сьома місія засекреченого космічного літака X-37B завершилася 7 березня 2025 року, коли він приземлився після 434 днів, проведених на орбіті, як уже писав Фокус. Безпілотний літальний апарат був створений для Космічних сил США компанією Boeing, і його довжина становить майже 9 метрів, а розмах крил — 4,5 метра. Перший політ на орбіту космічний літак X-37B здійснив у 2010 році.

У свій сьомий політ літак X-37B вирушив 28 грудня 2023 року. Для того, щоб літак потрапив у космос, його запускає ракета-носій, а приземляється він як звичайні літаки на злітно-посадкову смугу. Заздалегідь ніколи не відомо, коли відбудеться черговий політ X-37B, а також коли він повернеться назад на Землю. У Міністерстві оборони США не розкривають усіх подробиць цих місій. Також невідомо, на які цілі було виділено 1 млрд доларів і коли розпочнеться восьма місія секретного космічного літака X-37B.

Згідно з минулими заявами Космічних сил США, під час сьомої місії X-37B проводилося тестування військових технологій, а також наукових технологій для NASA, але яких саме залишається секретом.

Що стосується нового фінансування секретного космічного проєкту Пентагону, то в Міністерстві оборони США повідомили, що за допомогою X-37B проводяться експерименти, необхідні для концепцій майбутніх багаторазових космічних літаків. Також проводять й інші експерименти, інформація про які, як і те, куди піде нове фінансування, не підлягає розголошенню.

Що стосується нового фінансування секретного космічного проєкту Пентагону, то в Міністерстві оборони США повідомили, що за допомогою X-37B проводяться експерименти, необхідні для концепцій майбутніх багаторазових космічних літаків. Фото: wikipedia

Секретні місії космічного літака X-37B

Як уже було виявлено вище, на сьогодні X-37B виконав 7 польотів у космос, які мали різну тривалість.

Перший політ X-37B тривав понад 224 дні з 22 квітня до 3 грудня 2010 року.

Другий політ X-37B тривав понад 468 днів з 5 березня 2011 року по 16 червня 2012 року.

Третій політ X-37B тривав понад 674 дні з 11 грудня 2012 року по 17 жовтня 2014 року.

Четвертий політ X-37B тривав майже 718 днів з 20 травня 2015 року по 7 травня 2017 року.

П'ятий політ X-37B тривав майже 780 днів з 7 вересня 2017 року по 27 жовтня 2019 року.

Шостий політ X-37B тривав 908 днів з 17 травня 2020 року по 12 листопада 2022 року.

Сьомий політ X-37B тривав 434 дні з 28 грудня 2023 року до 7 березня 2025 року.

Особливості сьомої секретної місії космічного літака X-37B

Уперше літак X-37B відправили на високоеліптичну орбіту на відстань понад 30 000 км від Землі. Після аеродинамічного гальмування на низькій навколоземній орбіті літак повернувся на Землю. Аеродинамічне гальмування продемонструвало можливість X-37B змінювати свою орбіту з мінімальною витратою палива за допомогою опору атмосфери Землі.

Згідно із заявою Пентагону, було проведено експерименти, спрямовані на поліпшення знань про космічне середовище, а також на демонстрацію високої маневреності X-37B.

Аеродинамічне гальмування продемонструвало можливість X-37B змінювати свою орбіту з мінімальною витратою палива за допомогою опору атмосфери Землі Фото: space.com

Особливість засекреченого космічного літака X-37B

Згідно із заявою компанії Boeing, при створенні X-37B використовували кілька технологій, які вперше застосували в космосі. Наприклад, авіоніка космічного літака призначена для автоматизації всіх функцій сходження з орбіти і посадки. Управління польотом і гальма повністю електромеханічні, гідравліка на борту відсутня. Секретний літак створено з більш легких композитних матеріалів, ніж алюміній. Обшивка літака зроблена з високоміцних і жаростійких матеріалів.

Секретний літак створено з більш легких композитних матеріалів, ніж алюміній. Обшивка літака зроблена з високоміцних і жаростійких матеріалів Фото: space.com

Як уже писав Фокус, на початку цього року Космічні сили США вперше показали фотографію X-37B, коли він перебував на орбіті.

Також Фокус писав про те, що надзвуковий літак NASA довів свою унікальність під час польоту в тунелі. Вчені провели випробування зменшеної копії надзвукового літака X-59 в аеродинамічній трубі з величезною швидкістю. Таким чином вчені отримали докази того, що надзвуковий літак може не створювати сильні звукові удари під час польоту. Це має вирішальне значення для майбутніх надзвукових пасажирських авіалайнерів.