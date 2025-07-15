Надзвуковий літак NASA довів свою унікальність під час польоту в тунелі (відео)

Учені провели випробування зменшеної копії надзвукового літака X-59 в аеродинамічній трубі з величезною швидкістю. Таким чином вчені отримали докази того, що надзвуковий літак може не створювати сильні звукові удари під час польоту. Це має вирішальне значення для майбутніх надзвукових пасажирських авіалайнерів.

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Вчені з NASA і Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) помістили зменшену версію надзвукового літака X-59 в аеродинамічну трубу в Японії, щоб виміряти рівень шуму, який він може створювати під час польоту, і який може бути почутий на Землі. Головною проблемою надзвукових літаків є те, що вони створюють сильні ударні хвилі під час подолання звукового бар'єру, тобто коли вони набирають надзвукову швидкість. У результаті виникає сильний звуковий удар, який створює дискомфорт тим, хто перебуває на землі. Випробування показало, що надзвуковий літак X-59 відповідає прогнозам за рівнем створюваного шуму і він готовий до першого випробувального польоту в небі над США, пише SciTechDaily.

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NASA спільно з компанією Lockheed Martin створили надзвуковий літак X-59, який може не створювати гучного шуму, який сягає землі, під час подолання звукового бар'єру. Головна мета проєкту полягає в тому, щоб довести, що пасажирські надзвукові літаки можуть бути відносно тихими і не створювати дискомфорт людям на Землі під час польоту. Вчені з NASA хочуть використовувати літак X-59 як демонстраційну технологію, яку виробники майбутніх надзвукових пасажирських літаків зможуть використовувати для зниження рівня шуму літальних транспортних засобів.

Надзвуковий літак X-59 Фото: solar-system

Перед першим випробувальним польотом X-59 над територією США, який має відбутися цьогоріч, вчені провели фінальне випробування зменшеної копії надзвукового літака в аеродинамічній трубі.

Надзвуковий літак X-59 має довжину 29,7 метрів, а розмах крил — 8,8 метра. При цьому літак здатний розвивати крейсерську швидкість 1510 км/год. Нагадуємо, що швидкість звуку становить 1225 км/год. З огляду на те, що аеродинамічна труба має довжину всього майже 10 метрів, для випробування було створено копію X-59 завдовжки всього 45 см. Цю модель піддали впливу повітряного потоку, швидкість якого відповідає крейсерській швидкості надзвукового літака X-59.

Тут ви бачите модель X-59 всередині надзвукової аеродинамічної труби Фото: JAXA

Дані випробування показали, що конструкція X-59 значно знижує рівень шуму, створюваний під час подолання звукового бар'єру, як і прогнозували комп'ютерні моделі. Ударні хвилі, створювані традиційними надзвуковими літаками, зазвичай зливаються, створюючи гучний звуковий удар. Унікальна конструкція X-59 запобігає злиттю ударних хвиль, що призводить до більш тихого звукового удару.

Під час першого випробувального польоту NASA відправить надзвуковий літак X-59 над населеними районами США. Науковці зберуть дані про реакцію населення на політ, які мають показати, чи справді надзвуковий літак X-59 є "тихим", як показали попередні випробування.

Нагадуємо, що найшвидшим пасажирським надзвуковим літаком був "Конкорд", який міг набрати швидкість понад 2100 км/год, але його польоти припинилися 22 роки тому. Фото: Wikipedia

Нагадуємо, що найшвидшим пасажирським надзвуковим літаком був "Конкорд", який міг набрати швидкість понад 2100 км/год, але його польоти припинилися 22 роки тому. Як уже писав Фокус, компанія зі США планує відновити польоти модернізованої версії цього літака вже наступного року.

Також Фокус писав про те, що NASA провело ще одне випробування надзвукового літака X-59 раніше цього року. Вчені змусили літак "летіти" не відриваючись від землі.

Ще Фокус писав про те, що зірки-вампіри використовують спільників, щоб пожирати інші зірки. Нове дослідження показує, що зірки білі карлики висмоктують плазму зі своїх сусідів набагато ефективніше, якщо вони перебувають у потрійній зоряній системі.