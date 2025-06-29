З Європи до США за 2 години: скоро почне польоти новий надзвуковий літак "Конкорд" (фото)

Легендарний надзвуковий пасажирський літак "Конкорд" знову буде введений в експлуатацію в покращеній версії вже у 2026 році. Принаймні такі плани є в американської компанії Fly-Concorde Limited.

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Компанія Fly-Concorde Limited зі США заявляє, що їхній оновлений літак "Конкорд" зможе літати на висоті більше ніж 18 000 метрів і перевозити пасажирів зі США до Європи й назад лише за 2 години. Це втричі швидше, ніж зараз доставляють пасажирів звичайні авіалайнери. Передбачається, що цей та інші рейси по всьому світу будуть виконуватися вже у 2026 році, пише Interesting Engineering.

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Очікується, що оновлений надзвуковий пасажирський літак "Конкорд" літатиме швидше, не буде створювати сильних звукових ударів під час подолання звукового бар'єру, а також буде безпечнішим транспортним засобом, ніж його попередник.

Нова версія літака "Конкорд" має зберегти класичний дизайн, але її переробили з використанням сучасних інженерних рішень, що робить її зовсім іншим літаком порівняно з оригіналом. Ця версія буде на 50% легшою завдяки передовим композитним матеріалам. Також новий надзвуковий літак працюватиме на більш чистому авіаційному паливі, що скоротить викиди шкідливих речовин в атмосферу на 80%.

Компанія Fly-Concorde Limited заявляє, що новий "Конкорд" літатиме на висоті понад 18 000 метрів, а це значно вище, ніж літають звичайні пасажирські авіалайнери. При цьому час польоту з Лондона до Нью-Йорка займе всього 2 години, замість нинішніх 6 годин і 12 хвилин.

Надзвуковий літак "Конкорд" був створений компаніями з Великої Британії та Франції в 60-х роках минулого століття Фото: Live Science

Нагадуємо, що надзвуковий літак "Конкорд" був створений компаніями з Великої Британії та Франції в 60-х роках минулого століття. Перший свій політ він здійснив 1969 року, а використовувати його для перевезення пасажирів почали 1976 року.

Ці літаки використовували авіакомпанії British Airways та Air France. Час польоту з Європи до США займав 3,5 години, тоді як звичайні літаки доставляли пасажирів тим маршрутом за 7-8 годин. Надзвуковий літак "Конкорд" виконував рейси на висоті понад 18 000 метрів і мав швидкість 2179 км/год.

У 2003 році експлуатація цього літака припинилася через зростання витрат на його експлуатацію та зменшення кількості пасажирів. Не останню роль у цьому відіграло також те, що оригінальний "Конкорд" створював надто сильний гуркіт під час подолання звукового бар'єру.

Фокус уже писав, що в США було створено пасажирський літак, який може долати відстань у 15 000 км без посадки.

Також Фокус писав про те, що в США створили надзвуковий літак, який має доставляти вантажі по всьому світу за досить короткий час.

Ще Фокус писав про те, що вчені висунули незвичайне припущення про те, що час має три виміри, а простір є всього лише його побічним продуктом. Ця теорія може серйозно змінити світ фізики, якщо пройде перевірку.