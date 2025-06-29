Из Европы в США за 2 часа: скоро начнет полеты новый сверхзвуковой самолет "Конкорд" (фото)

Легендарный сверхзвуковой пассажирский самолет “Конкорд” снова будет введен в эксплуатацию в улучшенной версии уже в 2026 год. По крайней мере такие планы есть у американской компании Fly-Concorde Limited.

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Компания Fly-Concorde Limited из США заявляет, что их обновленный самолет "Конкорд" сможет летать на высоте более 18 000 метров и перевозить пассажиров из США в Европу и обратно всего за 2 часа. Это в три раза быстрее, чем сейчас доставляют пассажиров обычные авиалайнеры. Предполагается, что этот и другие рейсы по всему миру будут выполнятся уже в 2026 году, пишет Interesting Engineering.

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Ожидается, что обновленный сверхзвуковой пассажирский самолет "Конкорд" будет летать быстрее, не будет создавать сильный звуковых ударов при преодолении звукового барьера, а также будет более безопасный транспортным средством, чем его предшественник.

Новая версия самолета "Конкорд" должна сохранить классический дизайн, но ее переделали с использованием современных инженерных решений, что делает ее совершенно другим самолетом по сравнению с оригиналом. Эта версия будет на 50% легче благодаря передовым композитным материалам. Также новый сверхзвуковой самолет будет работать на более чистом авиационном топливе, что сократит выбросы вредных веществ в атмосферу на 80%.

Компания Fly-Concorde Limited заявляет, что новый "Конкорд" будет летать на высоте более 18 000 метров, а это значительно выше, чем летают обычные пассажирские авиалайнеры. При этом время полета из Лондона в Нью-Йорк займет всего 2 часа, вместо нынешних 6 часов и 12 минут.

Сверхзвуковой самолет "Конкорд" был создан компаниями из Великобритании и Франции в 60-х годах прошлого века Фото: Live Science

Напоминаем, что сверхзвуковой самолет "Конкорд" был создан компаниями из Великобритании и Франции в 60-х годах прошлого века. Первый свой полет он совершил в 1969 году, а использовать его для перевозки пассажиров начали в 1976 году.

Эти самолеты использовали авиакомпании British Airways и Air France. Время полета из Европы в США занимало 3,5 часа, тогда как обычные самолеты доставляли пассажиров по тому маршруту за 7-8 часов. Сверхзвуковой самолет "Конкорд" выполнял рейсы на высоте более 18 000 метров и имел скорость 2179 км/ч.

В 2003 году эксплуатация этого самолета прекратилась из-за возросших расходов на его эксплуатацию и уменьшения количества пассажиров. Не последнюю роль в этом сыграло также то, что оригинальный "Конкорд" создавал слишком сильный грохот при преодолении звукового барьера.

Фокус уже писал, что в США был создан пассажирский самолет, который может преодолевать расстояние в 15 000 км без посадки.

Также Фокус писал о том, что в США создали сверхзвуковой самолет, который должен доставлять грузы по всему миру за достаточно короткое время.

Еще Фокус писал о том, что ученые выдвинули необычное предположение о том, что время имеет три измерения, а пространство является всего лишь его побочным продуктом. Эта теория может серьезно изменить мир физики, если пройдет проверку.